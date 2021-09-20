На выборах в Госдуму 4 парламентские партии на Ставрополье набрали большинство голосов. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Сергей Тарасов.

- Сенсации в крае не произошло. У нас сегодня в лидерах «Единая Россия». При явке избирателей порядка 65% у «Единой России» результат близок к 60%. И в верхних строчках рейтинга другие парламентские партии – КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», – сообщил Сергей Тарасов.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Ставрополье выявили районы с наименьшей явкой на выборах.

нтилидерами стали – Буденновский округ - 40,30%, Предгорный - 38,43% и Георгиевский - 34,65%. В Ставропольском крае после обработки 85% протоколов назвали лидеров выборов в Госдуму