На Ставрополье выявили районы с наименьшей явкой на выборах

На Ставрополье явка избирателей на выборах составила свыше 60%. Эти данные озвучил председатель краевого избиркома Сергей Тарасов. А если быть точнее, то средняя по краю - 60,43%. Антилидерами стали – Буденновский округ - 40,30%, Предгорный - 38,43% и Георгиевский - 34,65%.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что Ставропольская краевая избирательная комиссия признала нарушения, выявленные на УИК № 1085 в Пятигорске и приняла ряд мер.

В частности, Сергей Тарасов, председатель крайизбиркома, заявил, что все результаты голосования на данном участке за 17 и 18 сентября 2021 года будут аннулированы. Также будет уволен председатель УИК, где зафиксированы грубые нарушения.