Угрозы в адрес главы Предгорного округа прокомментировали в Избиркоме Ставрополья

Глава Предгорного округа Ставропольского края Николай Бондаренко. Фото: стоп-кадр видео

Глава Избиркома Ставропольского края Сергей Тарасов во время выступления в медиацентре 19 сентября 2021 года прокомментировал скандал, связанный с главой Предгорного округа Николая Бондаренко, после которого чиновнику пришлось обратиться в прокуратуру.

На записи, появившейся в соцсетях, зафиксирован момент избиения в станице Суворовской двух кандидатов в депутаты - Михаила Макухина и Андрея Сердюкова. В описании к ролику сказано, что они пострадали за то, что пресекли повторное голосование (т. н. «карусели»), к которому причастны люди Бондаренко.

- Люди в машине - это не мои помощники и не мои подчиненные. И никогда ими не были, - написал глава округа в комментариях и выложил два поста в Инстаграме. В первом он объясняет некоторые детали произошедшего.

- Пост, который я видел, состоит из трех частей, но я косвенно стал фигурантом только одного из них: того, где высказываются угрозы и оскорбления в адрес меня, как главы округа, и моей команды. Я не позволю оказывать давление на своих подчиненных, а тем более не допущу оскорбления и угрозы в их адрес, - сказал Бондаренко и добавил, что вынужден обратиться в правоохранительные органы.

Во втором видеообращении, записанном через час на порожках прокуратуры Предгорного района, чиновник сообщил, что его жалоба зафиксирована.

- Мною было составлено сообщение в порядке ст. 144-145 УПК РФ и передано в правоохранительные органы. Спасибо за поддержку! Вижу, читаю. Для меня это важно, - отметил Бондаренко.

В Избирательной комиссии Ставропольского края заявили, что скандальный ролик видели.

- К нам обращений не поступало, поэтому комментировать произошедшее с моей стороны было бы некорректно, - объяснил председатель краевого Ибиркома Сергей Тарасов. - Если бы к нам официально обратились, мы бы серьезно разбирались с этой резонанскной проблемой. Будет очень обидно за регион, если это все подтвердится.

Глава группы информсопровождения Ситуационного центра при Общественной палате СК Юрий Васильев также отметил, что ситуацией (в отличие от «номера со шваброй», где часть избирателей потеряет свои голоса) должны заниматься другие структуры.

- Право людей на участие в голосовании не нарушено, действовать скорее нужно правоохранительным органам, - высказался Васильев.

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