"Я экстрасенс, я так вижу": "Руки-Базуки" не согласен с приговором по делу Ефремова

Михаил Ефремов и Кирилл Терешин. Фото: Владимир Веленгурин "КП"/соцсети

Кирилл Терешин устроил скандал в день оглашения приговора Михаилу Ефремову. У здания Пресненского суда "Руки-Базуки" поругался с активисткой, выступавшей за оправдание актера. Позже сам блогер рассказал на своем YouTube-канале, что произошло с ним в тот день, и не согласился с приговором.

Ефремову дали 8 лет тюрьмы Фото: Иван МАКЕЕВ

На видео около суда Терешин еще до объявления приговора выносит свой личный приговор: "Ефремов виновен, Ефремов - убийца. Мы требуем справедливости. Пашаев - позорник, защищает убийцу. Не стыдно тебе? Это иуда!" Позже Терешин вступает в короткий спор с защитницей подсудимого.

- Я специально устроил скандал, чтобы привлечь внимание и чтобы его точно посадили в тюрьму, - комментирует свой прибытие к суду "Руки-Базуки". - На видео же зафиксировано, как он сбил человека. Такие дела, по моему мнению, должны заканчиваться пожизненным сроком. Или инвалидным креслом. Погибший, как и вы, ходил, пил воду, ел, работал - живое существо. А алкаш и человек, который употребляет вещества, как его сын... "Это просто случайно, из-за вещества". Ну, так ты же сам виноват.

Терешин уверен, что толпы людей, поддерживавших Ефремова, были подкупленной массовкой.

- 800 тысяч, которые получила пострадавшая семья - это мало, - считает "Руки-Базуки". - Он должен их обеспечивать до конца жизни! [...] Как я и говорил, его посадят. Я экстрасенс, я так вижу. Я знаю, как работает это мир. Считаю свой поступок мужским.

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