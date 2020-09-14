Миллиарды Кобзона: имущество бизнесмена, проигравшего в покер одолженные 1,6 млрд, уйдет с молотка

Вагиф Пейсахов одолжил у Иосифа Кобзона 25 миллионов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Покер может быть опасным для вашего будущего: ставропольский бизнесмен Вагиф Пейсахов потерял свободу и бизнес, заняв деньги у звезды российский эстрады Иосифа Кобзона. Сам предприниматель сейчас отбывает срок за мошенничество в особо крупном размере, а его имущество пойдет с молотка — так в понедельник решил арбитражный суд Ставрополья.

— Признать Вагифа Пейсахова банкротом и провести процедуру реализации имущества должника до 12 марта 2021 года. Кроме того, аннулировать регистрацию Вагифа Пейсахова как индивидуального предпринимателя, — вердикт судьи был беспощаден к представителям бизнесмена.

Знакомство дельца-картежника со звездой произошло в лихие 90-е — Вагиф привозил звезд на Ставрополье, устраивая гастроли. Иосиф Давыдович запомнил его как человека честного и целеустремленного. Спустя несколько лет Пейсахов открыл свой бизнес, продавая брендовую одежду — в его магазинах отоваривались даже звезды. И вот, в начале нулевых Вагиф пришел к звезде с необычной просьбой — занять денег на развитие бизнеса.

Долги он возвращал исправно, бизнес рос и Иосиф Давыдович даже помыслить не мог, что Пейсахов — заядлый покерист, а его деньги ложатся на зеленое сукно игрального стола. Долгое время предпринимателю везло, но удача не может улыбаться вечно. Заняв 25 миллионов долларов, он проигрался подчистую. Деньги клялся вернуть, но...

Устав от обещаний Кобзон попросил Вагифа Пейсахова подписать договор займа. К чести бизнесмена, он согласился. И когда в очередной раз платеж был просрочен, Иосиф Давыдович обратился в суд.

В 2016 году Одинцовский суд Москвы признал Пейсахова виновным по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Бизнесмена приговорили к 6 годам колонии, этот срок он отбывает до сих пор. А уже после смерти Кобзона 30 августа 2018 года его вдова Нинель подала иск на взыскание задолженности с дельца. Супруга легенды российской эстрады хочет получить удовлетворение в размере 1 млрд 595 тысяч рублей.

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Вдова Иосифа Кобзона Нинель требует признать бизнесмена Вагифа Пейсахова банкротом — такое заявление зарегистрировал Арбитражный суд Москвы. Женщина хочет начать судебный процесс, чтобы вернуть назад 25 миллионов долларов, проигранные тем самым дельцом в покер. Удивительно, но деньги на игры ставропольский бизнесмен занимал не у кого-то, а у Иосифа Давыдовича Кобзона (подробности).

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Эта строчка в материалах уголовного дела, с которым сейчас закончил разбираться Одинцовский городской суд, заунывно повторяется семь раз. Меняются только даты и цифры перед шестью нулями. Итого, подсчитали следователи, с января по ноябрь 2013-го подсудимый Вагиф Пейсахов получил от кредитора 25 миллионов американских рублей. По тому курсу - 807 миллионов рублей русских (подробности).