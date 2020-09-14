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Политика

Тотальный перевес: «Единая Россия» получила большинство голосов избирателей Ставрополья

На выборах в местные парламенты партии досталось 89 процентов мест
Андрей ЗОБОВАндрей ЗОБОВ
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«Комсомолка» подводит итоги единого дня голосования на Ставрополье

«Комсомолка» подводит итоги единого дня голосования на Ставрополье

Единый день голосования на Ставрополье завершен: 13 числа жители края выбрали обладателей 433 депутатских мандатов муниципального значения и одного депутата краевой Думы.

По данным краевого Избиркома, абсолютную поддержку жителей региона на всех уровнях получили представители партии власти. «Единая Россия» получила 89% всех мест в городских и сельских собраниях. В абсолютных цифрах это 386 мест из 433 возможных. Второе место делят самовыдвиженцы и представители ЛДПР — по 15 мандатов. На третьем КПРФ — 10 мест, на четвертом — «Справедливая Россия» с шестью победителями и лишь один выдвиженец от «Коммунистов России».

В краевую Думу пробился также кандидат «Единой России». С перевесом в 23070 голосов (72,6%) победил Владимир Александрович Дорошенко. Ближайший преследователь остановился на отметке в 11,4%. Отметим, что выборы краевого депутата проходили в Благодарненском и части Александровского района Ставрополья.

Отдельно нужно отметить явку: на участки пришло меньше половины избирателей. Лишь 41,95% жителей районов приняли участие в голосовании. Самыми неравнодушными пользователями права голоса оказались жители Новоселицкого района, где явка составила целых 63,5%. Активно голосовали в Красногвардейском районе — 62% явки. Степновцы тоже не отстают — 61,8%.

Совершенно безразличными к политической ситуации оказались минераловодцы. Здесь лишь 21,2% жителей пришли на участки. Среди антилидеров также Ессентуки — 21,9% и Предгорный район — 35% явки.

Отметим, что в некоторых районах наблюдалась статистика, способная удивить стороннего наблюдателя. Так, в Буденновском муниципальном округе при общей явке в 6536 человек, победившие кандидаты от «Единой России» набрали 5241 голос, 4865 голосов, 4648 голосов, 4567 голосов и 4546 голосов.

— Конечно же, никакой речи о нарушениях здесь нет. В Буденновском округе, как и в ряде других округов голосование шло по пяти мандатам, следовательно каждый житель выбирал сразу пятерых кандидатов. Подобный подход был использован ещё в ряде районов и муниципалитетов, — объяснил «КП» председатель избирательной комиссии Ставропольского края Евгений Демьянов.

Нарушений на выборах не было — честность и прозрачность процесса обеспечивали 4954 наблюдателя от общественных организаций и самих соревнующихся партий. Однако Евгений Демьянов отметил, что, возможно, один из депутатов мог допустить нарушение.

— Никаких инцидентов на самих выборах не зафиксировано, однако сегодня утром к нам поступил звонок. Информировали, что в Предгорном районе один из кандидатов в депутаты завладел списком избирателей. В данный момент выяснением всех обстоятельств занимается полиция, — заявил председатель краевого Избиркома.

Отметим, что в Предгорном районе депутатские мандаты получили 22 представителя «Единой России», 4 самовыдвиженца и по одному «Справедливой России» и КПРФ.

Политика: ВЫБОРЫ

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