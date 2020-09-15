Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 15 сентября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 15 сентября. Говорим о том, какая эпидобстановка в каждой городе, районе и городском округе региона. Последние данные о числе больных, вылеченных и скончавшихся - в материале "КП-Северный Кавказ".

1. Ставрополь - 2480 случаев, 2001 выздоровевший, 93 смерти;

2. Пятигорск - 831 случай, 702 выздоровевших, 12 смертей;

3. Буденновский район - 789 случаев, 337 выздоровевших, 13 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 657 случаев, 467 выздоровевших, 16 смертей;

5. Кисловодск - 647 случаев, 536 выздоровевших, пять смертей;

6. Нефтекумский горокруг - 563 случая, 353 выздоровевших, 16 смертей;

7. Шпаковский район - 542 случая, 224 выздоровевших, 12 смертей;

8. Минераловодский горокруг - 481 случай, 321 выздоровевший, 15 смертей;

9. Петровский район - 485 случаев, 366 выздоровевших, восемь смертей;

10. Невинномысск - 464 случаев, 387 выздоровевших, шесть смертей;

11. Ессентуки - 448 случаев, 361 выздоровевший, десять смертей;

12. Благодарненский горокруг - 450 случаев, 278 выздоровевших, пять смертей;

13. Кочубеевский район - 418 случаев, 347 выздоровевших, семь смертей;

14. Предгорный район - 387 случаев, 259 выздоровевших, четыре смерти;

15. Изобильненский район - 392 случая, 282 выздоровевших, пять смертей;

16. Ипатовский горокруг - 381 случай, 181 выздоровевший, шесть смертей;

17. Арзгирский район - 359 случаев, 230 выздоровевших, одна смерть;

18. Левокумский район - 294 случая, 212 выздоровевших, семь смертей;

19. Советский горокруг - 288 случаев, 235 выздоровевших, смертей нет;

20. Курский район - 274 случая, 73 выздоровевших, три смерти;

21. Труновский район - 256 случаев, 129 выздоровевших, две смерти;

22. Туркменский район - 241 случай, 166 выздоровевших, две смерти;

23. Железноводск - 216 случаев, 103 выздоровевших, три смерти;

24. Грачевский район - 193 случая, 124 выздоровевших, смертей нет;

25. Степновский район - 170 случаев, 89 выздоровевших, одна смерть;

26. Новоселицкий район - 184 случая, 145 выздоровевших, четыре смерти;

27. Апанасенковский район - 183 случая, 163 выздоровевших, одна смерть;

28. Кировский горокруг - 176 случаев, 141 выздоровевший, четыре смерти;

29. Красногвардейский район - 201 случай, 49 выздоровевших, смертей нет;

30. Новоалександровский горокруг - 136 случаев, 61 выздоровевший, четыре смерти;

31. Александровский район - 125 случаев, 98 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 82 случая, 71 выздоровевший, три смерти;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По сведениям на утро 15 сентября, на Ставрополье COVID-19 нашли у 13 799 местных жителя. 9496 больных выписали. Но 271 пациент, к несчастью, скончались.