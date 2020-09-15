Поднялся, вздохнул и зарыдал: лишившийся ног альпинист покорил Эльбрус

Рустам Набиев потерял ноги после взрыва казармы в Омске, в июле 2015 года. Но не потерял силы духа Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— До одной из последних решающих точек, заброшенного ратрака, я добрался еле-еле. Там есть пологий участок, где альпинисты устраивают привал, пьют чай , отдыхают. Я ждал, когда доберусь до него, чтобы просто расслабиться, потому что мы два часа шли без остановки. Как только мы добрались, я упал от бессилия. Было так тяжело, что я лежал с закрытыми глазами, глубоко и часто втягивая воздух. Было тяжело а в голове кружились вопросы: «Что я здесь делаю? Зачем это надо? Кому это надо? Что я хочу этим доказать?» , — вспоминает Рустам Набиев.

Не каждому человеку дано покорить высочайшую вершину Европы. Эльбрус своенравен и жесток. Ошибки не прощает. По словам спасателей, под великолепной белизной снегов — целое кладбище альпинистов. От новичков до матерых профессионалов — внезапная буря, треснувший лед над глубокой расселиной — и плевать, какая у тебя подготовка.

Рустам Набиев знал все это. Знал, как тяжело идти в полной экипировке по невыносимому, разреженному воздуху. Знал, что никто ещё не покорял Эльбрус вот так — на руках и без ног. Но не дрогнул.

— На третий день мы встретили профессионального альпиниста, очень уважаемого в этих местах. Когда он узнал, что я планирую взойти на Эльбрус в группе всего из трех человек, он сказал, что это невозможно. Огромный риск. Пригрозил, что пойдет в МЧС, чтобы они запретили нам выход. Понимаете? В мое восхождение не верят даже профессионалы! Они считают, что это недостижимо! Поэтому я чувствую огромную ответственность. Я должен доказать всем, что нет ничего невозможного, нет никаких границ, — писал в своем блоге Рустам Набиев за пару дней до выхода на маршрут.

Каждый километр (всего их было 13) стоил Рустаму титанических усилий. На каждый километр мужчина тратил больше часа Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Несмотря ни на что, Рустам решился на восхождение. 5642 метра. На одних руках. На силе воли, на злости, на голой вере в то, что невозможное — возможно.

— Когда до вершины было всего рукой подать, на одном из последних привалов я упал и стал думать обо всем этом. «Что я здесь делаю? Зачем это надо? Кому это надо? Что я хочу этим доказать?» . Лежал и, задыхаясь от разреженного воздуха и усталости, смотрел на небо. И вдруг увидел, как прямо надо мной упала звезда. Она была настолько яркой , что не заметить ее было невозможно. Я понял — это знак. Знак, что нужно идти дальше. Я понимал, что это адски сложно. Но я был уверен, что этот сигнал от Всевышнего был для меня, — вспоминает альпинист.

Спустя несколько часов Рустам, с трудом передвигаясь, преодолел последние метры. Товарищи сняли финал на видео. И он получился в точности, как в лучших фильмах — герой превозмогает все, а потом его захлестывает вихрь эмоций от осознания того труда, цены, которой далась победа. Рустам поднялся, вздохнул и зарыдал.

— Долго не решался выкладывать это видео, но ребята уговорили. Вы видите последние метры до вершины горы Эльбрус. Прошу прощения за свою сентиментальность, но я не смог сдержать эмоции, не смог сдержать слез. Я очень долго к этому шел — 13 километров и 15 часов ходьбы на руках. Подъем посвящаю своей семье: жене и дочкам. Спасибо всем, кто верил и поддерживал, — резюмирует герой.

Рустам посвятил восхождение своей семье. И доказал, что невозможного — нет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что Рустам Набиев потерял конечности в 2015 году. Парень проходил срочную службу в Омске, но 12 июля, после взрыва казармы, оказался погребен под завалами. Две клинические смерти, семь дней комы. Спасателям удалось вытащить десантника из-под горы обломков, но уберечь парня от ампутации не могло даже чудо.

Несмотря на травму, разделившую его жизнь на «до» и «после», Рустам не потерял присутствия духа. Всего через два года он завоевал Кубки Континентов по следж-хоккею, чуть позже — четыре золотые медали Кубка России в том же виде спорта. Спустя год мужчина начал вести блог в Instagram, чем и зарабатывает сегодня. Но деньги для Рустама — не главное. 28-летний мужчина пытается на собственном примере доказать и показать, что никакая травма не может сломить человека.

— Потерял ноги, но не потерял себя. Предпочитаю пинок, а не жалость, — коротко описывает себя герой. — Моя главная гордость — моя прекрасная супруга Индира и две самые любимые дочки. Помните — нет ничего невозможного!

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