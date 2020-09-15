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Поднялся, вздохнул и зарыдал: лишившийся ног альпинист покорил Эльбрус

Рустам Набиев потерял конечности после обрушения казармы в Омске, но сохранил стальную силу воли
Андрей ЗОБОВАндрей ЗОБОВ
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Рустам Набиев потерял ноги после взрыва казармы в Омске, в июле 2015 года. Но не потерял силы духа

Рустам Набиев потерял ноги после взрыва казармы в Омске, в июле 2015 года. Но не потерял силы духа

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— До одной из последних решающих точек, заброшенного ратрака, я добрался еле-еле. Там есть пологий участок, где альпинисты устраивают привал, пьют чай , отдыхают. Я ждал, когда доберусь до него, чтобы просто расслабиться, потому что мы два часа шли без остановки. Как только мы добрались, я упал от бессилия. Было так тяжело, что я лежал с закрытыми глазами, глубоко и часто втягивая воздух. Было тяжело а в голове кружились вопросы: «Что я здесь делаю? Зачем это надо? Кому это надо? Что я хочу этим доказать?» , — вспоминает Рустам Набиев.

Не каждому человеку дано покорить высочайшую вершину Европы. Эльбрус своенравен и жесток. Ошибки не прощает. По словам спасателей, под великолепной белизной снегов — целое кладбище альпинистов. От новичков до матерых профессионалов — внезапная буря, треснувший лед над глубокой расселиной — и плевать, какая у тебя подготовка.

Рустам Набиев знал все это. Знал, как тяжело идти в полной экипировке по невыносимому, разреженному воздуху. Знал, что никто ещё не покорял Эльбрус вот так — на руках и без ног. Но не дрогнул.

— На третий день мы встретили профессионального альпиниста, очень уважаемого в этих местах. Когда он узнал, что я планирую взойти на Эльбрус в группе всего из трех человек, он сказал, что это невозможно. Огромный риск. Пригрозил, что пойдет в МЧС, чтобы они запретили нам выход. Понимаете? В мое восхождение не верят даже профессионалы! Они считают, что это недостижимо! Поэтому я чувствую огромную ответственность. Я должен доказать всем, что нет ничего невозможного, нет никаких границ, — писал в своем блоге Рустам Набиев за пару дней до выхода на маршрут.

Каждый километр (всего их было 13) стоил Рустаму титанических усилий. На каждый километр мужчина тратил больше часа

Каждый километр (всего их было 13) стоил Рустаму титанических усилий. На каждый километр мужчина тратил больше часа

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Несмотря ни на что, Рустам решился на восхождение. 5642 метра. На одних руках. На силе воли, на злости, на голой вере в то, что невозможное — возможно.

— Когда до вершины было всего рукой подать, на одном из последних привалов я упал и стал думать обо всем этом. «Что я здесь делаю? Зачем это надо? Кому это надо? Что я хочу этим доказать?» . Лежал и, задыхаясь от разреженного воздуха и усталости, смотрел на небо. И вдруг увидел, как прямо надо мной упала звезда. Она была настолько яркой , что не заметить ее было невозможно. Я понял — это знак. Знак, что нужно идти дальше. Я понимал, что это адски сложно. Но я был уверен, что этот сигнал от Всевышнего был для меня, — вспоминает альпинист.

Спустя несколько часов Рустам, с трудом передвигаясь, преодолел последние метры. Товарищи сняли финал на видео. И он получился в точности, как в лучших фильмах — герой превозмогает все, а потом его захлестывает вихрь эмоций от осознания того труда, цены, которой далась победа. Рустам поднялся, вздохнул и зарыдал.

— Долго не решался выкладывать это видео, но ребята уговорили. Вы видите последние метры до вершины горы Эльбрус. Прошу прощения за свою сентиментальность, но я не смог сдержать эмоции, не смог сдержать слез. Я очень долго к этому шел — 13 километров и 15 часов ходьбы на руках. Подъем посвящаю своей семье: жене и дочкам. Спасибо всем, кто верил и поддерживал, — резюмирует герой.

Рустам посвятил восхождение своей семье. И доказал, что невозможного — нет

Рустам посвятил восхождение своей семье. И доказал, что невозможного — нет

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что Рустам Набиев потерял конечности в 2015 году. Парень проходил срочную службу в Омске, но 12 июля, после взрыва казармы, оказался погребен под завалами. Две клинические смерти, семь дней комы. Спасателям удалось вытащить десантника из-под горы обломков, но уберечь парня от ампутации не могло даже чудо.

Несмотря на травму, разделившую его жизнь на «до» и «после», Рустам не потерял присутствия духа. Всего через два года он завоевал Кубки Континентов по следж-хоккею, чуть позже — четыре золотые медали Кубка России в том же виде спорта. Спустя год мужчина начал вести блог в Instagram, чем и зарабатывает сегодня. Но деньги для Рустама — не главное. 28-летний мужчина пытается на собственном примере доказать и показать, что никакая травма не может сломить человека.

— Потерял ноги, но не потерял себя. Предпочитаю пинок, а не жалость, — коротко описывает себя герой. — Моя главная гордость — моя прекрасная супруга Индира и две самые любимые дочки. Помните — нет ничего невозможного!

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