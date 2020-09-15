Дагестанцу, по пьяни искромсавшему беременную супругу и тещу, вынесли приговор

Фото со свадьбы Мадины и Муссы Фото: СОЦСЕТИ

В Дагестане закончили рассмотрение дела о зверском убийстве двух женщин - 28-летней Мадины и ее мамы. Виновным признали Муссу Хадисова - бывшего супруга первой жертвы. За несколько дней до трагедии девушке пришлось убегать от мужа.

Мадина и Мусса поженились в январе 2019 года. Свадьба была большой, пышной, брак - религиозным. Мать радовалась, что ее дочь наконец-то обрела счастье. Хоть и было оно на десять лет старше. Девушке хотелось вновь оказаться под мужской защитой, ведь уже несколько лет ее воспитывали без отца.

Мать погибшей на свадьбе Фото: СОЦСЕТИ

Правда, брак быстро расстроился. Мусса часто выпивал, а, приходя домой, скандалил по мелочам и наветам. Осенью 2019 года супруга не выдержала и сбежала в родной дом - муж объявил за ней охоту. От мужнего гнева женщины скрывались по всему Кизляру и его окрестностям. С момента побега их брак считался расторгнутым.

Последняя встреча бывших супругов состоялась 17 октября, когда женщины вернулись домой. Пьяный Мусса, взломав входную дверь, пробрался к Мадине. В ходе ссоры, вспомнив прошлые обиды, ревнивец искромсал бывшую жену и тещу. Точное число ударов ножом не называется. Мать тут же скончалась, а дочку лишь успели увезти в больницу. Отмечается, что "Скорую" для Мадины вызвал сам Мусса. Кроме того, он помог медикам погрузить девушку в машину. Однако это не помогло - девушка умерла. При вскрытии выяснилось, что погибшая была беременна.

Дагестанец не стал уходить от правосудия. После задержания сознался, раскаялся и всячески сотрудничал со следствием. Верховный суд Дагестана учел эти и другие обстоятельства дела.

- Хадисов признан виновным в преступлениях, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (умышленное причинение смерти двум лицам) и частью 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающих в нем лиц). По совокупности преступлений суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 20 тысяч рублей с ограничением свободы сроком на 1 год, - сказано в сообщении.