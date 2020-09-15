«Подкатил как профессионал»: невероятно дорогой кортеж на дагестанской свадьбе поразил соцсети

Иллюстративное фото Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для того, чтобы организовать самую необычную свадьбу не всегда нужно тратить миллионы, писать красивый сценарий или ехать на Мальдивы. Достаточно очень любить свою работу и подходить ко всему с изобретательностью и любовью. Эту простую истину доказал обычный дагестанский дальнобойщик, «подкативший» к невесте так, как этого не делал ещё никто — на кортеже из элитных грузовиков.

— Это точно самый дорогой свадебный кортеж, что я видел, — пишут восхищенные дагестанцы в соцсетях. — Никакие «Мерсы» и «Гелики» и рядом не валялись. Вот это сделал! И толково, и смешно и с понтом.

По сведениям «КП - Северный Кавказ», необычная свадьба прошла в Карабудахкентском районе республики на выходных. Согласно кавказским традициям жених приехал забирать суженую в отчий дом, сделав это крайне эффектно. Когда церемониал был окончен, влюбленный пригласил невесту в свой большегруз, галантно подав девушке руку.

— «Подкатил» как профессионал! Откуда столько грузовиков? Со всего Дагестана согнали, что ли? — задаются вопросом пользователи соцсетей.

Кортеж из элитных грузовиков на свадьбе дальнобойщика обсуждает весь Дагестан Фото: СОЦСЕТИ

И они абсолютно правы — кортеж собирали по всей республике, выбирая только самые элитные и дорогие грузовики. Кстати, «гуляли» большегрузы без прицепов.

— Элитные номера тут, все машины просто бомба, — с завистью пишут пользователи. — Пацан тигр, придумал как надо все сделать. Мощный кортеж получился. Не зря девчонка его выбрала!

Резонансные комментарии также есть. То ли из зависти, то ли из неодобрения к шику далеко не все оценили идею, посчитав её всего лишь попыткой выделиться. Как бы там ни было, шикарную свадьбу дагестанского дальнобойщика ещё долго будут обсуждать в соцсетях.

Но вряд ли дольше, чем торжество племянника главы Чечни Рамзана Кадырова. Как писала «Комсомолка», на этой свадьбе были не только кареты, всадники в папахах и бурках, лезгинка и стрельба из ружей, но даже вертолет, осыпавший молодоженов дождем из розовых лепестков. Подробности вы можете почитать в отчете о нашумевшем бракосочетании.

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