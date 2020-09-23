Ставропольцы научились соотносить финансовые риски с доходностью

Ставропольцы активно повышают свою финансовую грамотность. Фото: Олег ЗОЛОТО

Важно, что за полгода, миновавшие с предыдущего мониторинга, ключевые индикаторы не показали падения, а некоторые оказались «в плюсе». Вновь фиксируемая положительная динамика означает, что используемые в рамках соответствующей краевой программы механизмы финпросвещения ставропольцев работают эффективно.

Для измерения их результативности использовались четыре индикатора. Респонденты традиционно отвечали на вопросы о своем понимании соотношения «риск - доходность» при выборе финансовых услуг и о важности подушки безопасности.

Также часть вопросов касалась отношения ставропольцев к необходимости сравнивать альтернативные предложения при выборе кредитных продуктов. И еще респонденты делились планом возможных действий на случай обмана со стороны финансовой организации.

В частности, в этом году закреплены выводы предыдущего мониторинга: жители края в основном научились соотносить риски с доходностью. А именно - доля правильно понимающих это соотношение составила 67,2%, тогда как допустили ошибку - 15,7%. Остальные затруднились ответить.

Что касается понимания ставропольцами важности финансового буфера на случай кризисных жизненных ситуаций, то показатель также сохраняется на высоком уровне. «Подушка безопасности» нужна - заявили 81,1% респондентов.

Из них половина - 41,4% - отметила, что всегда стараются располагать некой суммой сбережений на непредвиденные расходы. А 39,7% стараются в полной мере обеспечить себя «подушкой безопасности». И лишь 5% опрошенных сказали, что их не заботит наличие финансового резерва.

Кроме того, выяснилось, что понимание необходимости сравнения альтернативных предложений при выборе кредитных продуктов, имеется у 76,8% потребителей финуслуг. «Раскладка» мнений ставропольцев по поводу их возможного поведения при нарушении прав со стороны финансовой организации такова.63,7% респондентов намерены обратиться с жалобой в ЦБ или Роспотребнадзор, 9,2% - в любую общественную организацию.

При этом 8,5% жителей Ставрополья разместят негативные отзывы в соцсетях и на сайтах. Только 5,4% респондентов ничего не будут предпринимать. И это показательно низкий процент, подчеркивают в Региональном центре финансовой грамотности.

- В целом результаты исследования показывают стабильно хороший уровень знаний респондентов, - говорит заместитель министра СК Юрий Суслов. - Вместе с тем мы видим, насколько важной остается разъяснительная работа. Период пандемии показал людям, как важно принимать взвешенные решения в отношении личных финансов, а также уметь распознавать мошеннические финансовые схемы. Не менее актуальными остаются вопросы оптимизации кредитной нагрузки, способов сохранения семейного бюджета. Все это будет учтено при формировании планов дальнейшей работы Регионального центра финансовой грамотности.