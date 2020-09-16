Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 16 сентября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 16 сентября. Рассказываем, как обстоят дела в каждом муниципалитете с COVID-19. "КП-Северный Кавказ" публикует данные о том, сколько в регионе заболевших, выздоровевших и умерших.

1. Ставрополь - 2499 случаев, 2019 выздоровевших, 95 смертей;

2. Пятигорск - 836 случаев, 733 выздоровевших, 12 смертей;

3. Буденновский район - 798 случаев, 337 выздоровевших, 13 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 666 случаев, 467 выздоровевших, 16 смертей;

5. Кисловодск - 656 случаев, 536 выздоровевших, пять смертей;

6. Нефтекумский горокруг - 569 случаев, 369 выздоровевших, 16 смертей;

7. Шпаковский район - 545 случаев, 229 выздоровевших, 13 смертей;

8. Петровский район - 491 случай, 369 выздоровевших, восемь смертей;

9. Минераловодский горокруг - 487 случаев, 322 выздоровевших, 15 смертей;

10. Невинномысск - 473 случая, 388 выздоровевших, шесть смертей;

11. Благодарненский горокруг - 457 случаев, 280 выздоровевших, пять смертей;

12. Ессентуки - 448 случаев, 361 выздоровевший, 10 смертей;

13. Кочубеевский район - 425 случаев, 347 выздоровевших, семь смертей;

14. Изобильненский район - 395 случаев, 300 выздоровевших, пять смертей;

15. Ипатовский горокруг - 392 случая, 187 выздоровевших, шесть смертей;

16. Предгорный район - 387 случаев, 260 выздоровевших, четыре смерти;

17. Арзгирский район - 359 случаев, 230 выздоровевших, одна смерть;

18. Левокумский район - 297 случаев, 215 выздоровевших, семь смертей;

19. Советский горокруг - 289 случаев, 235 выздоровевших, смертей нет;

20. Курский район - 275 случаев, 74 выздоровевших, три смерти;

21. Труновский район - 263 случая, 129 выздоровевших, две смерти;

22. Туркменский район - 244 случаев, 166 выздоровевших, две смерти;

23. Железноводск - 219 случаев, 103 выздоровевших, три смерти;

24. Красногвардейский район - 202 случая, 49 выздоровевших, смертей нет;

25. Грачевский район - 194 случаев, 129 выздоровевших, смертей нет;

26. Новоселицкий район - 184 случая, 145 выздоровевших, четыре смерти;

27. Апанасенковский район - 183 случая, 165 выздоровевших, одна смерть;

28. Кировский горокруг - 177 случаев, 142 выздоровевших, четыре смерти;

29. Степновский район - 174 случаев, 89 выздоровевших, одна смерть;

30. Новоалександровский горокруг - 136 случаев, 61 выздоровевший, четыре смерти;

31. Александровский район - 125 случаев, 98 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 82 случая, 72 выздоровевших, три смерти;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Согласно информации на утро 16 сентября, на Ставрополье COVID-19 диагностировали у 13 993 человека. 9610 инфицированных уже закончили лечение и выписаны с выздоровлением. Однако 274 заболевших, к сожалению, умерли.