В Нальчике восемь человек пострадали в ДТП с опрокинувшейся маршруткой

Фото с места ДТП: МВД по КБР

В аварии в Нальчике пострадали восемь человек. Среди тех, кого увезли в больницу, есть ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии

ДТП случилось после семи утра на перекрестке улиц Чернышевского и Кешокова. Столкнулись автомобиль "Рено" и пассажирская "Газель". Легковушкой управляла 41-летняя женщина, а маршруткой - 56-летний мужчина. В результате общественный транспорт опрокинулся.

Фото с места ДТП: МВД по КБР

- По предварительным данным в результате дорожно-транспортного происшествия в лечебное учреждение для осмотра врачами доставлены восемь человек, среди которых есть 11-летний ребенок. Информация по пострадавшим уточняется, - говорится в сообщении республиканской полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа. Ее участники выясняют все обстоятельства ДТП и устанавливают степень вины водителей.