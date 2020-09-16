В Ставрополе пропала школьница — заведено уголовное дело по статье «убийство»

Элеонора пропала в краевой столице 10 сентября

В Ставрополе с 10 сентября не могут отыскать не вернувшуюся домой школьницу. Старания волонтеров и полиции не принесли никаких результатов — ни единого следа пропавшей 14-летней Элеоноры Бутхузи. По факту безвестного исчезновения следственный отдел по Промышленному району краевого центра завел дело по статье 105 УК РФ «убийство».

- По данным следствия, она ушла из здания администрации Промышленного района города Ставрополя по улице Ленина, дом 415 «б». До настоящего времени она домой не вернулась, - комментируют в СКР по СК.

Школьница была одета в черное платье и обута в белые кроссовки. Приметы: рост 165 см, стрижка каре, шрам на левом запястье.

Следователи просят граждан, обладающих информацией о местонахождении девочки, позвонить по телефонам 8 (8652) 26-37-10 или 02 (112).