Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 17 сентября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 17 сентября. Публикуем статистику по COVID-19 в каждой территории региона. Как много людей заболело, а также сколько выздоровевших и умерших - в материале "КП".

1. Ставрополь - 2519 случаев, 2038 выздоровевших, 95 смертей;

2. Пятигорск - 841 случай, 746 выздоровевших, 12 смертей;

3. Буденновский район - 805 случаев, 345 выздоровевших, 13 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 671 случай, 472 выздоровевших, 16 смертей;

5. Кисловодск - 663 случая, 537 выздоровевших, пять смертей;

6. Нефтекумский горокруг - 576 случаев, 372 выздоровевших, 16 смертей;

7. Шпаковский район - 553 случая, 233 выздоровевших, 14 смертей;

8. Петровский район - 496 случаев, 400 выздоровевших, восемь смертей;

9. Минераловодский горокруг - 487 случаев, 322 выздоровевших, 15 смертей;

10. Невинномысск - 481 случай, 406 выздоровевших, шесть смертей;

11. Благодарненский горокруг - 461 случай, 285 выздоровевших, пять смертей;

12. Ессентуки - 453 случая, 361 выздоровевший, 10 смертей;

13. Кочубеевский район - 434 случая, 354 выздоровевших, семь смертей;

14. Изобильненский район - 396 случаев, 312 выздоровевших, пять смертей;

15. Ипатовский горокруг - 395 случаев, 189 выздоровевших, шесть смертей;

16. Предгорный район - 395 случаев, 262 выздоровевших, четыре смерти;

17. Арзгирский район - 359 случаев, 233 выздоровевших, одна смерть;

18. Левокумский район - 303 случая, 215 выздоровевших, семь смертей;

19. Советский горокруг - 289 случаев, 235 выздоровевших, смертей нет;

20. Курский район - 278 случаев, 73 выздоровевших, три смерти;

21. Труновский район - 263 случая, 131 выздоровевший, две смерти;

22. Туркменский район - 250 случаев, 169 выздоровевших, две смерти;

23. Железноводск - 219 случаев, 103 выздоровевших, три смерти;

24. Красногвардейский район - 211 случаев, 49 выздоровевших, смертей нет;

25. Грачевский район - 199 случаев, 129 выздоровевших, смертей нет;

26. Апанасенковский район - 188 случаев, 168 выздоровевших, одна смерть;

27. Новоселицкий район - 184 случая, 145 выздоровевших, четыре смерти;

28. Кировский горокруг - 177 случаев, 143 выздоровевших, четыре смерти;

29. Степновский район - 174 случаев, 89 выздоровевших, одна смерть;

30. Новоалександровский горокруг - 137 случаев, 61 выздоровевший, четыре смерти;

31. Александровский район - 125 случаев, 98 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 82 случая, 72 выздоровевших, три смерти;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По данным оперативного штаба на утро 17 сентября, на Ставрополье коронавирус диагностировали у 14 070 человек. 9752 инфицированных уже выздоровели. 275 заболевших, однако, скончались. Редакция "КП-Северный Кавказ" выражает соболезнования родственникам умерших.