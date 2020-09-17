«Никто не верил»: в Дагестане семья Багамы Айгубова раскрыла секрет похудения рекордсмена

Фото: aygubova05/

На Северном Кавказе не утихают разговоры о 66-летнем стоматологе из дагестанского села Муги, который недавно удивил всю Россию.

Напомним, Багама Айгубов установил рекорд России по максимальному сбрасыванию веса за время пробежки. Так, за пять часов пенсионеру удалось скинуть 9,3 килограмма.

Ранее дочь Багамы, Марьям Айгубова рассказала «КП-Северный Кавказ», как проходило испытание:

- Чтобы побить рекорд папа просто бегал вокруг стадиона. Час - в спортивной одежде, а потом разделся и сбрасывал вес в одних штанах. Затем три часа бегал с гантелями на руках. И все это время не пил воды.

Что на самом деле пережил Багама и его семья, и с какими трудностями пришлось им столкнуться, поделилась Марьям:

- Папа на протяжении всего времени был спокоен, уверен в своих силах, никого не слушал, а просто шел к своеи цели. Я же провела месяцы бессонных ночеи , стучала в закрытые двери, читала гадкие комментарии от родных и чужих людеи , искала спонсоров, заполняла заявки, писала письма, - вспоминает дочь.

Фото: aygubova05/

По ее словам, никто не верил, не понимал значимость и уникальность рекорда, «не верил в реальность осуществления задуманного им».

- Вопреки разным слухам и домыслам, папа не пил воды, не кушал перед стартом, не покидал стадион во время пробежки. 6 часов был под полным наблюдением эксперта, останавливался один раз на первое взвешивание, выпил один стакан сладкого чая. Все фиксировала камера беспрерывнои съемки, а также операторы, фотографы, зрители, телевидение, представители министерства, - добавляем Марьям.

Фото: aygubova05/

Напомним, что в день пробежки погода не радовала спортсмена. Кстати, дату соревнования выбирала дочь Багамы:

- Я выбирала дату - 09.09.2020- красивая и роковая. Дождь, солнце, ветер, ливень, холод, гром, молнии! Я, сидя под лестницей в луже, с протекающими ливневыми дождевыми водопадами, проводами от аппаратуры напряжением 220 вольт, промокшая, замерзшая, смотрела, как мои папа бежит. Бежит, не останавливаясь, без футболки с гантелями в руках, полностью промокшими штанами и кроссовками, рыдала и хотела остановить все ! Но папа не сдался и продолжил, - гордо вспоминает дочь дагестанского рекордсмена.

Фото: aygubova05/

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