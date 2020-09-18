Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 18 сентября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 18 сентября. Рассказываем, сколько инфицированных, вылеченных и скончавшихся в каждой территории региона. Последние данные в материале "КП".

1. Ставрополь - 2540 случаев, 2075 выздоровевших, 96 смертей;

2. Пятигорск - 845 случаев, 746 выздоровевших, 12 смертей;

3. Буденновский район - 815 случаев, 345 выздоровевших, 13 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 679 случаев, 472 выздоровевших, 18 смертей;

5. Кисловодск - 671 случай, 550 выздоровевших, пять смертей;

6. Нефтекумский горокруг - 583 случая, 372 выздоровевших, 16 смертей;

7. Шпаковский район - 562 случая, 233 выздоровевших, 14 смертей;

8. Петровский район - 503 случая, 403 выздоровевших, восемь смертей;

9. Минераловодский горокруг - 489 случаев, 322 выздоровевших, 15 смертей;

10. Невинномысск - 488 случаев, 406 выздоровевших, шесть смертей;

11. Благодарненский горокруг - 468 случаев, 285 выздоровевших, пять смертей;

12. Ессентуки - 458 случаев, 362 выздоровевших, 10 смертей;

13. Кочубеевский район - 442 случая, 362 выздоровевших, семь смертей;

15. Ипатовский горокруг - 403 случая, 189 выздоровевших, шесть смертей;

16. Предгорный район - 402 случая, 262 выздоровевших, пять смертей;

14. Изобильненский район - 399 случаев, 323 выздоровевших, пять смертей;

17. Арзгирский район - 359 случаев, 256 выздоровевших, одна смерть;

18. Левокумский район - 308 случаев, 215 выздоровевших, семь смертей;

19. Советский горокруг - 289 случаев, 235 выздоровевших, смертей нет;

20. Курский район - 280 случаев, 73 выздоровевших, три смерти;

21. Труновский район - 263 случая, 131 выздоровевший, две смерти;

22. Туркменский район - 252 случая, 169 выздоровевших, две смерти;

23. Железноводск - 219 случаев, 103 выздоровевших, три смерти;

24. Красногвардейский район - 215 случаев, 49 выздоровевших, смертей нет;

25. Грачевский район - 201 случай, 144 выздоровевших, смертей нет;

26. Апанасенковский район - 190 случаев, 172 выздоровевших, одна смерть;

27. Новоселицкий район - 184 случая, 145 выздоровевших, четыре смерти;

28. Кировский горокруг - 177 случаев, 143 выздоровевших, четыре смерти;

29. Степновский район - 174 случая, 89 выздоровевших, одна смерть;

30. Новоалександровский горокруг - 137 случаев, 61 выздоровевший, четыре смерти;

31. Александровский район - 125 случаев, 103 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 82 случая, 72 выздоровевших, три смерти;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По сведениям на утро 18 сентября, опубликованным губернатором Владимиром Владимировым, в Ставропольском крае коронавирус зафиксировали у 14 208 заболевших. 9872 зараженных уже вылечили. 279 пациентов, однако, умерли.