«У самого двое детей»: в Кабардино-Балкарии 23-летний полицейский откачал утонувшего пятиклассника

Спасение ребенка сняли на камеру

В Кабардино-Балкарии сотрудник уголовного розыска подарил вторую жизнь захлебнувшемуся пятикласснику. Все произошло стремительно — в поселке Камлюково, где 23-летний лейтенант полиции Ильяс Махошев оказался вместе с коллегами по служебному заданию. «В водоеме увидели мальчика, подумали — плавает», - рассказывает герой. – «Присмотревшись, поняли, мальчик уходит под воду».

Наглотавшись воды, ребенок потерял сознание. Чудо, что полицейские остались рядом, и уже в считанные секунды Ильяс вытащил утонувшего школьника и реанимировал.

- Я разделся по ходу движения и прыгнул в воду. Слава богу, ребенок пришел в себя. Дождались приезда родственников. И передали его, - вспоминает Махошев.

- Спасибо Илясу, который рискуя своей жизнью, помог сохранить жизнь нашему сыну, - обращается Аминат Канихова, мама мальчика. - И огромная благодарность его родителям, воспитавшим достойного неравнодушного к чужой беде человека.

Полицейский героического в своем поступке не видит. Говорит: «Любой здравомыслящий мужчина поступил бы также, не раздумывая».

- У меня у самого двое маленьких детей и ко мне даже ни на секунду не приходила мысль оставить этого мальчишку в беде, - добавил спаситель.