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«Запах чудовищный!»: в Ставрополе соседей кошмарит хозяин квартиры-свалки

Жилье убирали после неоднократных жалоб, но все возвращается на свои места
Евгения СОКОРЕВАЕвгения СОКОРЕВА
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Люди уверены, что мужчине нужна помощь врачей

Люди уверены, что мужчине нужна помощь врачей

«Как теперь не веселиться, как грустить от разных бед…». В Ставрополе жильцы одной из пятиэтажек вспоминают песню о «замечательном соседе» часто. На третьем этаже там живет непростой дедуля — нелюдимый, сильно пьющий. «Может нужду справить у соседской двери», - рассказывают «Комсомолке». Но это еще полбеды. Самая жуткая жуть творится у него дома, куда дверь всегда открыта:

Зал и коридор завалены мусором — банки, пакеты, бумага, пищевые отходы. Ванная комната выглядит еще страшнее. Весь дом — это зловонная свалка с кучей «живности». И ее хозяин кошмарит соседей давно, не желая что-то менять.

Вот такую картину увидели соседи

Вот такую картину увидели соседи

- Запах чудовищный! Фекалии прям по полу размазаны! - рассказывает «КП-Северный Кавказ» Наталья, проживающая двумя этажами выше.

Полгода назад участковый договорился с сыном проблемного жильца об уборке. Хлам вынесли, вернув помещению приличный вид. Но все вернулось на свои места даже быстрее, чем могли предположить соседи. «Он неисправим», - вздыхают жильцы.

- Сын на контакт не идет — заблокировал наши номера, - продолжает Наталья. – У мужчины проблемы, ему нужна помощь врачей. Мы устали так жить.

Похожая история с проблемной квартирой приключилась в том же крае в Ессентуках, где после смерти пожилой кошатницы четыре года соседи уговаривали ее сына вскрыть двери, чтобы освободить запертых питомцев. Все это время люди через щель под дверью подкармливали и поили кошек, слушая и днем и ночью истошный вой. До своей квартиры приходилось добираться с прикрытыми носами — стояла жуткая вонь во всем подъезде. Чиновники с участковым были бы и рады помочь. Вот только согласно статье 25 Конституции РФ «жилище неприкосновенно». А значит, без разрешения владельца ничего не сделать — только через суд.

Соседи проблемного дедули из Ставрополя надеются решить вопрос в досудебном порядке.

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