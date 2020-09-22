Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 22 сентября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 22 сентября. Говорим о том, какая эпидобстановка сложилась в каждой территории региона. Количество заболевших, выздоровевших и умерших - в статье "КП".

1. Ставрополь - 2560 случаев, 2080 выздоровевших, 97 смертей;

2. Пятигорск - 848 случаев, 759 выздоровевших, 12 смертей;

3. Буденновский район - 824 случая, 351 выздоровевший, 13 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 686 случаев, 497 выздоровевших, 18 смертей;

5. Кисловодск - 677 случаев, 556 выздоровевших, пять смертей;

6. Нефтекумский горокруг - 583 случая, 372 выздоровевших, 16 смертей;

7. Шпаковский район - 570 случаев, 233 выздоровевших, 15 смертей;

8. Петровский район - 509 случаев, 412 выздоровевших, девять смертей;

9. Невинномысск - 496 случаев, 425 выздоровевших, шесть смертей;

10. Минераловодский горокруг - 489 случаев, 322 выздоровевших, 15 смертей;

11. Благодарненский горокруг - 470 случаев, 299 выздоровевших, пять смертей;

12. Ессентуки - 464 случая, 370 выздоровевших, 10 смертей;

13. Кочубеевский район - 449 случаев, 362 выздоровевших, семь смертей;

14. Предгорный район - 408 случаев, 269 выздоровевших, пять смертей;

15. Ипатовский горокруг - 405 случаев, 189 выздоровевших, шесть смертей;

16. Изобильненский район - 402 случая, 332 выздоровевших, пять смертей;

17. Арзгирский район - 366 случаев, 257 выздоровевших, одна смерть;

18. Левокумский район - 308 случаев, 215 выздоровевших, семь смертей;

19. Советский горокруг - 289 случаев, 235 выздоровевших, смертей нет;

20. Курский район - 285 случаев, 73 выздоровевших, три смерти;

21. Труновский район - 268 случаев, 133 выздоровевших, две смерти;

22. Туркменский район - 257 случаев, 173 выздоровевших, две смерти;

23. Железноводск - 223 случая, 105 выздоровевших, три смерти;

24. Красногвардейский район - 215 случаев, 49 выздоровевших, смертей нет;

25. Грачевский район - 205 случаев, 154 выздоровевших, смертей нет;

26. Апанасенковский район - 192 случая, 172 выздоровевших, одна смерть;

27. Новоселицкий район - 191 случай, 145 выздоровевших, четыре смерти;

28. Кировский горокруг - 177 случаев, 145 выздоровевших, четыре смерти;

29. Степновский район - 174 случая, 89 выздоровевших, одна смерть;

30. Новоалександровский горокруг - 140 случаев, 61 выздоровевший, четыре смерти;

31. Александровский район - 127 случаев, 104 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 85 случаев, 72 выздоровевших, три смерти;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Губернатор Владимир Владимиров 22 сентября сообщил о 14769 случаях заражения коронавирусом на Ставрополье. 10 307 пациентов уже вылечились. 294 больных, к сожалению, скончались.