Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 23 сентября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 23 сентября. Сообщаем основные данные о COVID-19 в городах, городских округах и районах региона. Количество инфицированных, вылеченных и скончавшихся - в материале "КП".

Данные на 22 сентября. Карта обновляется.

1. Ставрополь - 2650 случаев, 2133 выздоровевших, 102 смерти;

2. Пятигорск - 848 случаев, 759 выздоровевших, 12 смертей;

3. Буденновский район - 868 случаев, 378 выздоровевших, 14 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 711 случаев, 561 выздоровевший, 22 смерти;

5. Кисловодск - 677 случаев, 556 выздоровевших, пять смертей;

6. Шпаковский район - 604 случая, 245 выздоровевших, 16 смертей;

7. Нефтекумский горокруг - 590 случаев, 375 выздоровевших, 16 смертей;

8. Петровский район - 535 случаев, 439 выздоровевших, 10 смертей;

9. Невинномысск - 496 случаев, 425 выздоровевших, шесть смертей;

10. Минераловодский горокруг - 496 случаев, 322 выздоровевших, 15 смертей;

11. Благодарненский горокруг - 483 случая, 310 выздоровевших, пять смертей;

12. Ессентуки - 480 случаев, 377 выздоровевших, 10 смертей;

13. Кочубеевский район - 477 случаев, 383 выздоровевших, семь смертей;

14. Ипатовский горокруг - 426 случаев, 189 выздоровевших, шесть смертей;

15. Предгорный район - 414 случаев, 269 выздоровевших, шесть смертей;

16. Изобильненский район - 414 случаев, 359 выздоровевших, пять смертей;

17. Арзгирский район - 376 случаев, 290 выздоровевших, одна смерть;

18. Левокумский район - 319 случаев, 216 выздоровевших, семь смертей;

19. Курский район - 310 случаев, 78 выздоровевших, четыре смерти;

20. Советский горокруг - 299 случаев, 237 выздоровевших, смертей нет;

21. Труновский район - 282 случая, 133 выздоровевших, три смерти;

22. Туркменский район - 264 случая, 184 выздоровевших, две смерти;

23. Красногвардейский район - 231 случай, 50 выздоровевших, смертей нет;

24. Железноводск - 223 случая, 105 выздоровевших, три смерти;

25. Грачевский район - 220 случаев, 169 выздоровевших, смертей нет;

26. Новоселицкий район - 213 случаев, 145 выздоровевших, четыре смерти;

27. Апанасенковский район - 208 случаев, 181 выздоровевший, одна смерть;

28. Кировский горокруг - 181 случай, 169 выздоровевших, четыре смерти;

29. Степновский район - 174 случая, 89 выздоровевших, одна смерть;

30. Новоалександровский горокруг - 142 случая, 63 выздоровевших, четыре смерти;

31. Александровский район - 129 случаев, 105 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 94 случая, 75 выздоровевших, три смерти;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По состоянию на утро 23 сентября известно о 14914 случаях заболевания коронавирусом на Ставрополье. 10 437 пациентов уже спасли и сняли с лечения. 297 больных, к несчастью, умерли.