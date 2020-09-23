«Настоящая дюймовочка»: как живет самая маленькая девочка Ставрополья

Ставропольская дюймовочка Вероника Серикова родилась 26 июня 2009 года в селе Кочубеевское. Рост малышки был 48 см, а вес 3200 Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

Мало кто знает, что в селе Казьминское Кочубеевского района Ставрополья живет настоящая дюймовочка. Дело в том, что рост миниатюрной девочки по имени Вероника составляет 103 см. И это при том, что школьнице 11 лет.

Ставропольская дюймовочка Вероника Серикова родилась 26 июня 2009 года в селе Кочубеевское. Рост малышки был 48 см, а вес 3200.

- О том, что Вероника будет такая маленькая, я узнала за неделю до родов. На УЗИ сказали, что будет укорочение трубчатых костей. Но никто не придал особого значения этим словам. Подумали, что какая – та ошибка. Молодой педиатр в нашем селе никогда таких детей не видел. Мне тогда было 18 лет. Было тяжело воспитывать необычную малышку без мужа, - вспоминает мама Вероники, Яна Серикова.

Вероника ходила в обычный детский сад в родном селе. Там у нее не было проблем с ровесниками. Мама думала, что также будет и в школе. Но, придя на первое родительское собрание перед учебным годом, столкнулась с резкой реакцией классного руководителя:

Фото: из личного архива Яны Сериковой

- Ко мне подошла первая учительница Вероники и сказала: «Мамочка, откройте глаза, посмотрите, у вас же ребенок – инвалид. Ее здесь затопчут, я не буду нести за это ответственность». А потом добавила: « Я бы не хотела, чтобы она ходила в школу». Предложила два варианта: либо, пусть ребенок сидит на домашнем обучении, либо, я должна приходить каждый день с ней в школу: сидеть в коридоре и смотреть за тем, чтобы малышку никто не обидел, не толкнул. Вот так я просидела полгода, охраняя дочь в школьном коридоре. А потом решили перейти на домашнее обучение, - объясняет мама.

Яна признается, что была молода и не знала о своих правах тогда. Послушалась учительницу. А потом в районном отделе образования узнала, что Вероника может и должна ходить в обычную школу. Более того, присутствия матери – не нужно.

- Сейчас Вероника учится в пятом классе. Нелегко, конечно, бывает: то мальчик обзовет обидным словом, то кто-то пальцем покажет на нее. Я считаю, что детям в школах должны объяснять, что не все их ровесники могут быть похожи на них. Что, по сути, такие дети, как Вероника ничем особо не отличаются от других, кроме роста, - сетует Яна Серикова.

- Мне нравится, что в магазинах продавцы, когда видят, что мне тяжело дотягиваться до продуктов на полке, говорят: «ты такая миленькая» и помогают мне, - делится Вероника.

Фото: из личного архива Яны Сериковой

И есть масса причин, конечно, где ставропольской Дюймовочке приходится нелегко. Например, купить вещи и обувь для 11-летней девочки с ростом – 103 см – большая проблема. Вся одежда потом перешивается обязательно.

- Веронику еще обижает, когда ее кто-то называет карликом. В нашей семье – это слово под запретом. Тяжело, конечно, ей еще приходится в общественных туалетах: в школе, на автовокзалах, в больницах. Она даже не дотягивается до ручки двери, чтобы закрыть ее. Но, мы не привыкли жаловаться, мы привыкли адаптироваться, - делится Яна.

Фото: из личного архива Яны Сериковой

Миниатюрная девочка по имени Вероника кроме успешной учебы, вот уже шесть лет обучается в местной народной студии «Юный художник». В родном селе все знают о ее любви к творчеству.

А недавно Вероника с мамой вернулись из Казани, куда их пригласили на съезд маленьких людей Поволжья.

Фото: из личного архива Яны Сериковой

Его, кстати, организовала «сестра по росту», жительница Казани, Регина Иванова. Девушке сейчас 31 год, а ее рост – 1 метр 16 сантиметров. По ее мнению, маленькие люди должны не стесняться своего роста, а гордиться им.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Никто не верил»: в Дагестане семья Багамы Айгубова раскрыла секрет похудения рекордсмена

66-летний житель дагестанского села Муги Багама Айгубов установил рекорд России по максимальному сбрасыванию веса за время пробежки (подробнее)