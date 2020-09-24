Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 24 сентября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 24 сентября. Передаем основные данные по COVID-19 на территориях Ставрополья. Основные показатели - заболевание, выздоровление и смертность - в материале "КП".

1. Ставрополь - 2672 случая, 2144 выздоровевших, 103 смерти;

2. Пятигорск - 864 случая, 774 выздоровевших, 12 смертей;

3. Буденновский район - 880 случаев, 386 выздоровевших, 15 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 725 случаев, 575 выздоровевших, 22 смерти;

5. Кисловодск - 709 случаев, 564 выздоровевших, пять смертей;

6. Шпаковский район - 613 случаев, 245 выздоровевших, 16 смертей;

7. Нефтекумский горокруг - 593 случая, 379 выздоровевших, 16 смертей;

8. Петровский район - 542 случая, 448 выздоровевших, 10 смертей;

9. Невинномысск - 513 случаев, 447 выздоровевших, шесть смертей;

10. Минераловодский горокруг - 499 случаев, 322 выздоровевших, 15 смертей;

11. Благодарненский горокруг - 484 случая, 310 выздоровевших, пять смертей;

12. Ессентуки - 483 случая, 378 выздоровевших, 10 смертей;

13. Кочубеевский район - 486 случаев, 396 выздоровевших, семь смертей;

14. Ипатовский горокруг - 431 случай, 194 выздоровевших, шесть смертей;

15. Предгорный район - 417 случаев, 269 выздоровевших, шесть смертей;

16. Изобильненский район - 418 случаев, 364 выздоровевших, пять смертей;

17. Арзгирский район - 379 случаев, 297 выздоровевших, одна смерть;

18. Левокумский район - 320 случаев, 217 выздоровевших, семь смертей;

19. Курский район - 312 случаев, 83 выздоровевших, четыре смерти;

20. Советский горокруг - 301 случай, 237 выздоровевших, смертей нет;

21. Труновский район - 289 случаев, 139 выздоровевших, три смерти;

22. Туркменский район - 266 случаев, 184 выздоровевших, две смерти;

23. Красногвардейский район - 231 случай, 50 выздоровевших, смертей нет;

24. Железноводск - 244 случая, 135 выздоровевших, три смерти;

25. Грачевский район - 222 случая, 178 выздоровевших, смертей нет;

26. Новоселицкий район - 217 случаев, 145 выздоровевших, четыре смерти;

27. Апанасенковский район - 214 случаев, 188 выздоровевших, одна смерть;

28. Кировский горокруг - 182 случая, 167 выздоровевших, четыре смерти;

29. Степновский район - 174 случая, 89 выздоровевших, одна смерть;

30. Новоалександровский горокруг - 147 случаев, 65 выздоровевших, четыре смерти;

31. Александровский район - 130 случаев, 105 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 94 случая, 77 выздоровевших, три смерти;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Согласно данным на утро 24 сентября, в Ставропольском крае коронавирусом болеет 15057 человек. 10558 пациентов уже вылечились. 299 зараженных, к сожалению, скончались.