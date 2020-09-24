Тайком ходила по дому: закончилось дело о "парализованной" чеченке

Парализованная чеченка ходила втайне от руководства республики. Иллюстративное фото Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Чечне завершили рассмотрение уголовного дела против Лизан Исаковой и ее сына Хизбулаха. Родственников судили по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой). Семья манипулировала фальшивой инвалидностью.

По легенде подсудимой, она пережила несколько инсультов. Вследствие чего ее парализовало. Кроме того, Исакова полностью потеряла зрение, жила с "пораженной сердечно-сосудистой системой" и "опухолями".

- Прикована к постели с 2004 года, - говорила больная в интервью местному телевидению. - Я с детками встречаюсь один-два раза в год. Если вынесут.

В 2017 году женщина пожаловалась на жилищные условия властям Чечни. По словам лжеинвалида, ей не дают новый дом, старый - уже ветхий, а помощи, хотя бы продуктовой, нет. Тогда к ней в гости наведался спикер парламента республики Магомед Даудов - и выяснилось, что условия проживания вполне приемлемые. А Минздрав ЧР постановил, что у женщины нет особых отклонений и пациентка отказывается от стационарного лечения. Потом Исакова начала писать в правозащитные организации.

- Я, незрячая и парализованная, живу в нечеловеческих условиях. Квартира трещит по швам. Даже возможности проехать по квартире на коляске нет.

После этого заявления по поручению Рамзана Кадырова из благотворительного фонда выделили 686 тысяч рублей на ремонт. Дом подлатали, но этого оказалось мало - Исакова требовала квартиру для сына.

Женщиной занялись следователи. С разрешения суда в ее квартире установили камеры слежения. Тут-то и вскрылась правда: Исакова ходила в тайне от власти Чечни.

Против Исаковой и ее сына открыли уголовное дело. Сумму ущерба оценили в 1,26 млн рублей, и это - без учета денег, которые дал фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. 24 сентября 2020 года членам семьи дали по четыре года тюрьмы общего режима, сообщает "Чечня Сегодня".