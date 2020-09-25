Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 25 сентября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 25 сентября. Рассказываем о том, какая эпидобстановка складывается в территория региона. Все актуальные данные - число больных, вылеченных и скончавшихся - в материале "КП".

1. Ставрополь - 2694 случая, 2161 выздоровевший, 104 смерти;

2. Буденновский район - 887 случаев, 394 выздоровевших, 15 смертей;

3. Пятигорск - 870 случаев, 780 выздоровевших, 13 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 737 случаев, 582 выздоровевших, 22 смерти;

5. Кисловодск - 717 случаев, 564 выздоровевших, пять смертей;

6. Шпаковский район - 620 случаев, 247 выздоровевших, 16 смертей;

7. Нефтекумский горокруг - 600 случаев, 386 выздоровевших, 16 смертей;

8. Петровский район - 550 случаев, 469 выздоровевших, 10 смертей;

9. Невинномысск - 516 случаев, 447 выздоровевших, шесть смертей;

10. Минераловодский горокруг - 500 случаев, 322 выздоровевших, 15 смертей;

11. Кочубеевский район - 496 случаев, 406 выздоровевших, семь смертей;

12. Благодарненский горокруг - 485 случая, 310 выздоровевших, пять смертей;

13. Ессентуки - 483 случая, 385 выздоровевших, 11 смертей;

14. Ипатовский горокруг - 435 случаев, 203 выздоровевших, шесть смертей;

15. Изобильненский район - 419 случаев, 371 выздоровевший, пять смертей;

16. Предгорный район - 418 случаев, 270 выздоровевших, шесть смертей;

17. Арзгирский район - 382 случая, 299 выздоровевших, одна смерть;

18. Левокумский район - 322 случая, 218 выздоровевших, семь смертей;

19. Курский район - 317 случаев, 84 выздоровевших, четыре смерти;

20. Советский горокруг - 305 случаев, 241 выздоровевший, смертей нет;

21. Труновский район - 293 случая, 139 выздоровевших, три смерти;

22. Туркменский район - 266 случаев, 186 выздоровевших, две смерти;

23. Железноводск - 247 случаев, 138 выздоровевших, три смерти;

24. Красногвардейский район - 238 случаев, 55 выздоровевших, смертей нет;

25. Грачевский район - 225 случаев, 181 выздоровевший, смертей нет;

26. Новоселицкий район - 225 случаев, 151 выздоровевший, четыре смерти;

27. Апанасенковский район - 218 случаев, 192 выздоровевших, одна смерть;

28. Кировский горокруг - 184 случаев, 167 выздоровевших, четыре смерти;

29. Степновский район - 174 случая, 89 выздоровевших, одна смерть;

30. Новоалександровский горокруг - 147 случаев, 65 выздоровевших, четыре смерти;

31. Александровский район - 130 случаев, 105 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 94 случая, 77 выздоровевших, три смерти;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По состоянию на утро 25 сентября в Ставропольском крае коронавирусом заразились 15199 человек. 10693 больных уже выздоровели. 302 инфицированных, к несчастью, умерли.