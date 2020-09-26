Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 26 сентября

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Фото: Архив "КП"
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 26 сентября. Сообщаем последние данные о COVID-19, которые опубликовало региональное управление Роспотребнадзора. Число больных, вылеченных и умерших - в материале "КП".
1. Ставрополь - 2694 случая, 2161 выздоровевший, 104 смерти;
2. Буденновский район - 887 случаев, 394 выздоровевших, 15 смертей;
3. Пятигорск - 870 случаев, 780 выздоровевших, 13 смертей;
4. Георгиевский горокруг - 737 случаев, 582 выздоровевших, 22 смерти;
5. Кисловодск - 717 случаев, 564 выздоровевших, пять смертей;
6. Шпаковский район - 620 случаев, 247 выздоровевших, 16 смертей;
7. Нефтекумский горокруг - 600 случаев, 386 выздоровевших, 16 смертей;
8. Петровский район - 550 случаев, 469 выздоровевших, 10 смертей;
9. Невинномысск - 516 случаев, 447 выздоровевших, шесть смертей;
10. Минераловодский горокруг - 500 случаев, 322 выздоровевших, 15 смертей;
[...] 30. Новоалександровский горокруг - 147 случаев, 65 выздоровевших, четыре смерти;
31. Александровский район - 130 случаев, 105 выздоровевших, три смерти;
32. Андроповский район - 94 случая, 77 выздоровевших, три смерти;
33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
Данные на 24 сентября. Перечень обновится, как только поступят свежие сведения.
По информации на утро 26 сентября в Ставропольском крае коронавирусом заболели 15345 пациентов. 10836 инфицированных уже выписаны с выздоровлением. 305 зараженных, к сожалению, скончались.