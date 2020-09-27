Глава Чечни Кадыров призвал Армению и Азербайджан к миру

Фото: личная страница главы Чечни Рамзана Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 27 сентября на своей странице в социальной сети опубликовал пост, в котором призвал правительство Азербайджана и Армению сесть за стол переговоров и привести конфликт к разрешению.

- Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности. Не стоит в этой ситуации искать виновных в противоположной стороне и тех, кто первым выстрелил, - сообщил чеченский лидер.

Кадыров добавил, что чеченский народ, прекрасно знающий цену войны и мира, «призывает стороны остановиться, сменить гнев на здравомыслие, смирить гордыню и дать шанс отцам и матерям видеть своих детей живыми и здоровыми».

Ранее «Комсомольская правда» писала, что президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил военное положение в Карабахе и всеобщую мобилизацию. Его видеообращение разместил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Ваграм Погосян.

- Из-за сложившейся ситуации я созвал внеочередное заседание Национального собрания и объявил военное положение и всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет, - заявил Арутюнян.

Напомним, бои между Арменией и Азербайджаном начались утром 27 сентября на линии соприкосновения. Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле военными Армении населённых пунктов и обвинило Ереван в гибели мирных жителей.

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