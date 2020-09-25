Губернатор Ставрополья прокомментировал сообщения о якобы готовящихся терактах на День города

Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья

Губернатор Ставрополья прокомментировал очередной фейк, который активно распространяется в сети среди жителей региона.

Так, в документе пишется: «В антитеррористическую комиссию Ставропольского края 22 сентября 2020 г. Поступила подтвержденная информация о реальной возможности совершения участниками международных террористических организаций резонансных преступлений террористической направленности в местах массового пребывания людей на территории Ставрополя накануне и в период празднования Дня Ставропольского края».

- Вот такие фейки распространяют в преддверии Дня Ставропольского края и Дня города Ставрополь, - прокомментировал губернатор региона. И добавил, что этот «документ» - вранье.

- Заявляю как председатель краевой антитеррористической комиссии. Не поддавайтесь на провокации. И не распространяйте слухи, - призвал Владимир Владимиров земляков.

Эти так называемые «предупреждения», уже передали в правоохранительные органы.

- Того, кто это «подписал» уже ищут. Этот «автор» будет привлечен к уголовной ответственности, - предупредил Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров дал установку минимизировать число праздничных мероприятий, приуроченных к дням городов и районов, традиционно отмечаемым в первой половине осени.

– Все торжества должны пройти в усеченном формате с минимальным количеством участников. Никаких больших концертов и тому подобных мероприятий проводить нельзя, – заявил он.

Глава краевого центра Иван Ульянченко, сказал, что праздничная программа Дня города Ставрополя составлена с учётом текущей эпидобстановки.

Она не предполагает крупных мероприятий на центральных площадках города. Мероприятия с небольшим числом участников будут распределены по районам столицы края.