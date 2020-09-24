На Ставрополье День города и края пройдет без больших концертов

Глава краевого центра Иван Ульянченко, праздничная программа Дня города Ставрополя составлена с учётом текущей эпидобстановки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров дал установку минимизировать число праздничных мероприятий, приуроченных к дням городов и районов, традиционно отмечаемым в первой половине осени.

– Все торжества должны пройти в усеченном формате с минимальным количеством участников. Никаких больших концертов и тому подобных мероприятий проводить нельзя, – заявил он.

Глава краевого центра Иван Ульянченко, сказал, что праздничная программа Дня города Ставрополя составлена с учётом текущей эпидобстановки.

Она не предполагает крупных мероприятий на центральных площадках города. Мероприятия с небольшим числом участников будут распределены по районам столицы края.

Места их проведения будут предварительно обработаны дезинфицирующими средствами, также будет организована бесплатная выдача средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» публиковала программу мероприятий на День города в Ставрополе 26 сентября 2020: куда можно сходить в праздник.

Так, мэрия составила полный перечень площадок, которые смогут посетить горожане и гости города.

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