На Ставрополье День города и края пройдет без больших концертов

Глава краевого центра Иван Ульянченко, праздничная программа Дня города Ставрополя составлена с учётом текущей эпидобстановки
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров дал установку минимизировать число праздничных мероприятий, приуроченных к дням городов и районов, традиционно отмечаемым в первой половине осени.
– Все торжества должны пройти в усеченном формате с минимальным количеством участников. Никаких больших концертов и тому подобных мероприятий проводить нельзя, – заявил он.
Глава краевого центра Иван Ульянченко, сказал, что праздничная программа Дня города Ставрополя составлена с учётом текущей эпидобстановки.
Она не предполагает крупных мероприятий на центральных площадках города. Мероприятия с небольшим числом участников будут распределены по районам столицы края.
Места их проведения будут предварительно обработаны дезинфицирующими средствами, также будет организована бесплатная выдача средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.
Ранее «КП-Северный Кавказ» публиковала программу мероприятий на День города в Ставрополе 26 сентября 2020: куда можно сходить в праздник.
Так, мэрия составила полный перечень площадок, которые смогут посетить горожане и гости города.
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