«Человеческий мусор»: Хабиб отказался дать реванш Макгрегору на реалити-шоу

Хабиб отказался дать реванш Макгрегору на реалити-шоу

— Он человеческий мусор, я не буду участвовать в чем бы то ни было вместе с ним. И уж тем более не буду давать ему реванш, — отрезал Хабиб Нурмагомедов, в ответ на предложение об участии в новом шоу UFC на ESPN.

Менеджер дагестанского чемпиона Али Абдель-Азиз процитировал своего подопечного, рассказывая о шокирующем предложении главы UFC Дэйны Уайта. Функционер хотел затащить своего лучшего спортсмена на реалити-шоу. Проект «The Ultimate Fighter», рассказывающий о жизни бойцов, должен выйти на американском телеканале ESPN.

— Уайт позвонил мне и спросил, что я думаю насчет того, чтобы Хабиб и Конор стали участниками шоу «The Ultimate Fighter» на телеканале ESPN. Но Хабиб наотрез отказался, ответив этой фразой, — сообщил Абдель-Азиз в интервью TMZ.

Более того, оказалось, что в рамках программы бойцы должны были встретиться в октагоне. Шоу показало бы весь процесс подготовки, заострило внимание на противостоянии двух легендарных бойцов, а новый титульный бой раз и навсегда разрешил бы все противоречия и выявил сильнейшего.

Однако Хабиб не считает реванш интересным. Дагестанец много раз заявлял, что Макгрегор на данный момент является бойцом гораздо более низкого класса и не представляет для него ни опасности, ни интереса. А драться с человеком, оскорблявшим его малую родину и религию ради денег чемпион не намерен.

Сейчас непобедимый легковес Нурмагомедов готовится к схватке с американцем Джастином Гэтжи. Титульный бой пройдет 24 октября на UFC 254. Турнир пройдет в столице ОАЭ — Абу-Даби.

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