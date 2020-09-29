Хабиб выйдет в октагон со львом? Запашный сделал чемпиону UFC невероятное предложение

Хабиб Нурмагомедов сойдется со львом? Фото: REUTERS

Хабиб Нурмагомедов выйдет в октагон со львом? Эта мысль несколько дней будоражит особенно внимательных поклонников дагестанского чемпиона UFC. Невероятное предложение непобедимому сделал знаменитый дрессировщик Аскольд Запашный.

По словам циркача, среди людей нет бойцов, равных Хабибу. Уверившись в этом, он вспомнил о своих питомцах. И решил, что Нурмагомедов может рискнуть и попробовать себя в бою с царем зверей.

— Если ты хочешь повысить градус опасности, попробуй, перед боем с Гэтжи потренируйся с нашими ребятами. Это будет по-настоящему сложно. Хотя я уверен, что ты и с ними справишься, — написал Аскольд Запашный в Instagram.

Дрессировщик предложил бой не на пустом месте — всем известно, что с детства Хабиб несколько раз сходился в бою с медвежонком, а недавно — с подросшим медведем в горах. Однако от нового рычаще-мурчащего соперника отказался.

— Спасибо за твою поддержку, но с такими кошками я предпочитаю дружить, — почтительно отказался Нурмагомедов в Stories.

Отметим, что в другое время непобедимый чемпион мог бы серьезно рассмотреть такую необычную возможность. Но сейчас дагестанец полностью сконцентрирован на предстоящем поединке с Джастином Гэтжи. Хабибу нужно придти в идеальную форму и подготовится к весогонке. Тем более, сейчас тренируется чемпион в Америке. Поэтому речь о подобной схватке может идти только после защиты титула.

Напомним, бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи пройдет 24 октября на UFC 254. Местом проведения станет арена в столице ОАЭ — Абу-Даби. На кону — пояс чемпиона UFC в легком весе.

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