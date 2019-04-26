Хабиб Нурмагомедов подрался с медвежонком и оказался в центре скандала

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов снова подрался с медведем. Однако общественность осудила поединок с прикованным цепью зверем. Подписчики самого спортсмена отметили, что такой бой не красит дагестанского «Орла».

Резонансное видео появилось в Instagram одного из друзей спортсмена с подписью «старые друзья снова встретились». Дело в том, что Нурмагомедов уже сражался с медвежонком в девятилетнем возрасте. Но если тогда будущий чемпион мог бороться с животным на равных, то сейчас соперники очевидно находятся в разных весовых категориях.

Хабиб Нурмагомедов снова подрался с медведем.

Бой с медведем вызвал широкий резонанс в социальных сетях. Пост о «встрече со старым другом» разместил и сам спортсмен. Но даже преданные фанаты обрушились на бойца с жёсткой критикой.

— Бедный, несчастный медвежонок! Он должен быть на свободе, а не сидеть на цепи ради развлечения богатеев, — написал другой фанат.

— Я люблю Хабиба как спортсмена, но...это совершенно не приемлемо, парень! Этот медведь не должен сидеть на цепи, чёрт! Это издевательство над животными, — написал поклонник бойца из Европы.

— Снова встретился с медвежонком? Он тебе не ровня, Нурмагомедов, — злиться ещё один подписчик. — Тем более в таком виде. Это подло, «Великий чемпион»!

— Чемпионы используют беззащитных животных. Тебе должно быть стыдно. Ты можешь делать правильные вещи, популяризировать хорошие манеры, культуру. У тебя есть возможность и миллионы людей следят за тобой. Но ты публикуешь фотографии жестокого обращения с животными. Раньше я уважал тебя как мастера боевых искусств. Уже нет, — резюмировал другой разочарованный фанат.

Первая битва Нурмагомедова с медведем в девять лет.

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