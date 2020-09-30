«Не видно ничего»: на Ставрополье обрушилась мощная пылевая буря

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

30 сентября на Ставрополье обрушилась мощная пылевая буря. Сильные поры ветра затрудняют движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Сильный ветер наблюдается почти во всех районах и округах региона. В восточных районах – Туркменском, Левокумском, Нефтекумском, – пыльная буря затрудняет движение транспорта.

Если буря усилится, руководство Госавтоинспекции примет решение о временном ограничении движения, либо о поэтапном сопровождении колонн автотранспортных средств.

Фото: https://vk.com/26stav

На федеральной трассе «Кавказ» от границы с Краснодарским краем до региона КМВ, также на автодороге «Подъезд к городу Ставрополю» также затрудняет движение сильный ветер.

Водителям грузовиков следует быть особенно аккуратными. Сотрудники ДПС следят за состоянием проезжей части. Участникам движения при необходимости окажут помощь.

Фото: https://vk.com/26stav

Тем временем в краевом центре коммунальщики уже приступили к ликвидации первых последствий стихии.

К счастью, ветер пока не причинил краевой столице серьезного ущерба. Но в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило пять заявок от жителей об угрозе падения деревьев.

Фото: https://vk.com/26stav

Так, спасатели уже распилили упавшие деревья и вывезли их. По одному работы еще ведутся: дерево упало на линии электропередач.

Ветер будет сильным еще пару суток. Администрация Ставрополя просит горожан по возможности не выходить из дома без надобности.

В пресс-службе управления МЧС России по Ставрополью сообщили, что в связи с усилением ветра и сложившейся на территории края неблагоприятных погодных условий, происшествий не зарегистрировано.

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