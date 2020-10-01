Глава UFC: «Макгрегор своим идиотизмом сорвал реванш с Нурмагомедовым»

Макгрегор своим отвратительным поведением сорвал реванш с Хабибом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что грандиознейший проект, реалити-шоу, которое должно было закончиться долгожданным реваншем Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора сорвано. При чем на этот раз по полной программе облажался сам ирландец.

По словам главы промоушена, был разработан грандиозный проект — реалити-шоу «The Ultimate Fighter» на американском кабельном телеканале ESPN. Его главными героями должны были стать дагестанец и ирландец. Зрителям должны были показать все аспекты их противостояния, тренировочный процесс, настоящую работу бойцов. Кульминацией стал бы бой-реванш.

— Мы были готовы, Хабиб был готов подписаться на это, все было идеально, — рассказал Дэйна Уайт американскому порталу MMAFighting. — Однако потом Макгрегор своим идиотизмом сорвал реванш с Нурмагомедовым. Устроил лютый треш. Хабиб, увидев это, просто отказался участвовать, заслуженно назвав Конора «человеческим мусором».

Напомним, что Нурмагомедов близок к завершению карьеры. По заветам отца, он готов провести ещё два боя. Первый, с Джастином Гэтжи, состоится 24 октября. Второй соперник Хабиба ещё неизвестен и боссы UFC надеялись уговорить на невероятно кассовый поединок с ирландцем.

Сам Макгрегор намеревается 12 декабря 2020 года провести благотворительный бой с Дастином Порье, при чем он настаивает на том, чтобы поединок состоялся в Дублине. Американец уже дал свое согласие.

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