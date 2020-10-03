В детской краевой больнице прокомментировали "скандал" с досрочной выпиской пациентов

Родители беспочвенно обвинили врачей в попытке выписать «нетранспортабельных» пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

Краевая детская больница Ставрополья, одно из лучших медучреждений Юга России, уже несколько дней в центре неадекватной шумихи, поднятой одним из интернет-СМИ. Несправедливость якобы в том, что юных "нетранспортабельных пациентов" врачи "выселяют" из ортопедического отделения, а точнее - незаконно выписывают их домой, хотя им бы еще лежать и лежать.

"Комсомолка" дозвонилась травматологу, хирургу Камо Огаджаняну, чтобы узнать, что на самом деле происходит в отделении. Оказалось, одна из матерей, находившаяся в палате со своим прооперированным ребенком, сдала положительный тест на коронавирус.

- После выявления больной мы максимально сократили сроки выписки пациентов, чтобы минимизировать контакты с ней всех, кто находился в этой палате и в отделении, - рассказал Камо Карленович. - Остались две мамочки, детей которых в этот день прооперировали. Им как контактным с заболевшим предложили переехать в инфекционное отделение в бокс - отдельную палату со своим душем и санузлом - для послеоперационного наблюдения с целью последующей выписки. Им это не понравилось. Они вели себя нагло, неадекватно, демонстративно шантажировали нас. Не помог даже вызов полиции в отделение. Они упорно отказывались переводиться якобы по той причине, что могут там чем-то заразиться. Хотя я повторюсь, что бокс - это отдельная палата с отдельным входом.

"Качать права" пациенты продолжили в СМИ: врачей облили грязью и представили бездушными формалистами, обрекающими несчастных детей и их родителей на страдания. О том, что медики выполняют санитарно-эпидемиологические требования и пытаются предотвратить распространение инфекции не только по отделению, но и по всей больнице (что может грозить самыми тяжелыми последствиями множеству маленьких пациентов с онкологическими и другими тяжелыми болезнями) - никто и словом не обмолвился.

На сторону врачей встали и родители других детей в ортопедическом и других отделениях. Они подписали коллективное требование о переводе "диссидентов" в инфекционный бокс.

— В понедельник по плану я их выпишу, если все будет нормально. Дети в удовлетворительном состоянии и в дальнейшем стационарном лечении не нуждаются, — продолжает врач. — Выписки будут им отданы на руки. Не захотят покидать отделение - это их право. Пускай остаются. Если буду дебоширить - вызовем полицию. И проводим их отсюда.

Врач подчеркивает: никакого произвола медиков не было и быть не могло, сроки пребывания детей в больнице были сокращены, но строго в разрешенных пределах. Вреда детям это не нанесет.

— Информация в СМИ не соответствует действительности, — говорит Камо Огаджанян. — Даже в описании ситуации с ребенком, у которого операция на позвоночнике. Почему-то у его матери претензий ко мне нет, а у этой мамочки — есть. Если эта ложь не будет удалена, мы будем защищать репутацию в судебном порядке, а в полицию напишем заявление о клевете.

КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВА

В официальном заявлении по итогам служебной проверки сообщается, что дети выписаны строго в рамках принятых эпидемиологических норм, а принятые меры - экстренные, но необходимые.

— В пятницу, 2 октября, в детской краевой больнице был созван врачебный консилиум, который принял решение о дальнейшем лечении детей, контактировавших с заразившейся коронавирусом женщиной. Специалисты посчитали возможным долечивание юных пациентов в амбулаторном режиме под присмотром врачей по месту жительства. Их выписка запланирована на 5 октября. Все принятые меры полностью соответствуют противоэпидемиологическим нормам, которые обязательны к исполнению как для медучреждений, так и для родителей, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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