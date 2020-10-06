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На Кавказе выпал снег: жители сняли «зимнюю сказку» 5 октября

На дороге образовались сугробы, с неба падают белые хлопья
Евгения СОКОРЕВАЕвгения СОКОРЕВА
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Но теплые деньки, возможно, еще порадуют местных жителей. Ведь впереди еще «бабье лето»

Но теплые деньки, возможно, еще порадуют местных жителей. Ведь впереди еще «бабье лето»

Фото: СОЦСЕТИ

На Северном Кавказе выпал снег! На территории Кабардино-Балкарии недалеко от Ставропольского края – всего в паре часов езды от курортного городка Кисловодск, 5 октября сняли на видео появившиеся сугробы и падающие с неба белые хлопья:

- С первым снегом друзья! - радуются отдыхающие. - Это говорит о том, что нужно успеть поймать ещё теплые деньки и отдохнуть. Теплые деньки ещё будут!

Судя по всему, снег выпал в знаменитом у туристов урочище Джилы-Су, где находятся красивейшие водопады и горячие источники. Если верить прогнозу синоптиков, прошедшей ночью температура упала здесь до 6 градусов мороза. При этом днем воздух прогревается до +6...+10. Предстоящей ночью термометры покажут -3. Но завтра и в ближайшие дни снега в этом районе не передают. Впрочем, погода в горах быстро меняется.

Кстати, самый-самый первый снег выпал в этом году в Дагестане 23 августа в селе Куруш. Это очень высоко на юго-восточном склоне горы Шалбуздаг. Поселок считается самой южной точкой страны и самым высокогорным в России — возвышается над уровнем моря аж на 2560 метров. Именно отсюда альпинисты начинают восхождение на вершины Базардюзю.

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