Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 5 октября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 5 октября. Рассказываем о том, как обстоят дела с коронавирусом в городах и районах региона. Число заболевших, выздоровевших и умерших - в материале "КП".

1. Ставрополь - 2949 случаев, 2374 выздоровевших, 118 смертей;

2. Буденновский район - 979 случаев, 447 выздоровевших, 16 смертей;

3. Пятигорск - 928 случаев, 807 выздоровевших, 13 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 838 случаев, 624 выздоровевших, 22 смерти;

5. Кисловодск - 780 случаев, 645 выздоровевших, пять смертей;

6. Шпаковский район - 707 случаев, 266 выздоровевших, 18 смертей;

7. Нефтекумский горокруг - 638 случаев, 398 выздоровевших, 16 смертей;

8. Петровский район - 649 случаев, 560 выздоровевших, 11 смертей;

9. Невинномысск - 563 случая, 519 выздоровевших, шесть смертей;

10. Кочубеевский район - 546 случаев, 449 выздоровевших, семь смертей;

11. Благодарненский горокруг - 554 случаев, 351 выздоровевший, пять смертей;

12. Минераловодский горокруг - 532 случая, 402 выздоровевших, 18 смертей;

13. Ессентуки - 525 случаев, 441 выздоровевший, 13 смертей;

14. Ипатовский горокруг - 482 случая, 218 выздоровевших, семь смертей;

15. Изобильненский район - 460 случаев, 399 выздоровевших, пять смертей;

16. Предгорный район - 462 случая, 328 выздоровевших, семь смертей;

17. Арзгирский район - 417 случаев, 370 выздоровевших, одна смерть;

18. Левокумский район - 347 случаев, 235 выздоровевших, семь смертей;

19. Курский район - 345 случаев, 99 выздоровевших, пять смертей;

20. Советский горокруг - 325 случаев, 281 выздоровевший, смертей нет;

21. Труновский район - 340 случаев, 155 выздоровевших, три смерти;

22. Туркменский район - 294 случая, 210 выздоровевший, две смерти;

23. Красногвардейский район - 282 случая, 87 выздоровевших, смертей нет;

24. Железноводск - 278 случаев, 161 выздоровевший, три смерти;

25. Новоселицкий район - 277 случаев, 165 выздоровевших, четыре смерти;

26. Грачевский район - 260 случаев, 236 выздоровевших, две смерти;

27. Апанасенковский район - 252 случая, 227 выздоровевших, две смерти;

28. Кировский горокруг - 194 случаев, 184 выздоровевших, четыре смерти;

29. Степновский район - 182 случая, 91 выздоровевший, одна смерть;

30. Новоалександровский горокруг - 182 случая, 83 выздоровевших, четыре смерти;

31. Александровский район - 151 случай, 111 выздоровевший, три смерти;

32. Андроповский район - 103 случая, 80 выздоровевших, четыре смерти;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По состоянию на утро 5 октября в Ставропольском крае коронавирус обнаружили у 16827 пациентов. 12008 больных выписали. 332 инфицированный, к несчастью, скончались.