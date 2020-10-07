Минздрав Дагестана: в ДТП со школьным автобусом пострадали 14 человек, включая 10 детей

Фото от очевидцев с места аварии

Число пострадавших в массовой аварии на трассе «Кавказ» в Кизлярском районе Дагестана увеличилось с 9, до 14 человек. Ранее сообщалось, что в их числе 8 пострадавших детей. Сейчас же, по уточненной информации от республиканского Минздрава, получили травмы 10 несовершеннолетних пассажиров микроавтобуса. И семь из них находятся в тяжелом состоянии в Центральной городской больнице Кизляра. В реанимации — и водитель ГАЗели, перевозивший детей.

- Остальные получили травмы среднеи степени тяжести. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, - комментируют в министерстве здравоохранения Республики Дагестан.

В ведомстве отметили, что в больницу с пострадавшими выехали специалисты Дагестанского центра медицины катастроф — детский нейрохирург и детский реаниматолог, а также заместитель министра здравоохранения Салман Ахмедов.

По информации республиканского МВД, авария произошла на 339 км трассы. Пострадали пять машин: три грузовых автомобиля, отечественная легковушка и микроавтобус с надписью «Дети». В ДТП погибли трое взрослых — две женщины и мужчина-водитель. Еще один водитель «КАМАЗа» оказался зажат в кабине, откуда его извлекали спасатели. Причины ДТП выясняют полицейские.

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