Опасные молпродукты: в Дагестане выявили причину массового отравления детей

36 детсадовцев, 4 школьника и 2 ребенка, не посещающие никаких образовательных учреждений попали в больницу с острой кишечной инфекцией Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

42 ребенка разного возраста, обучающиеся в разных детсадах и школах, а также вообще сидящие дома попали в больницу в состоянии средней тяжести. Утром в пятницу вся Махачкала гадала: что может стать причиной загадочного отравления. Расследование Роспотребнадзора продолжается, однако предварительный вывод — опасные молочные продукты. Все пострадавшие незадолго до госпитализации принимали их в пищу. Теперь проверкой вопроса займется ещё и Следственный комитет.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе администрации дагестанской столицы, Роспотребнадзор достаточно быстро выявил пугающую тенденцию — отравление, вероятнее всего, пищевое. Причиной острой кишечной инфекции являются молпродукты. Информацию уже передали во все детские поликлиники для проверки каждого конкретного случая и проведения полномасштабного эпидрасследования.

— Следственным управлением СКР по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в связи с массовым пищевым отравлением воспитанников детских садов в городе Махачкале, по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — сообщает пресс-служба Следственного комитета Дагестана.

Напомним, что 36 воспитанников детских садов, 4 школьника и двое детей, не посещающие дошкольных учреждений госпитализированы в состоянии средней тяжести. Тяжелых и критических случаев нет, однако всем пациентам с острой кишечной инфекцией предстоит провести некоторое время в больнице под присмотром врачей.

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