Загадочное отравление: в Дагестане госпитализированы 42 ребенка из разных школ и детсадов

Воспитанники разных детских садов Махачкалы одновременно отравились неизвестным веществом Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Дагестана 46 воспитанников разных детских садов и школ попали в больницу с одинаковым диагнозом. У детей диагностирована острая кишечная инфекция, почти все находятся в состоянии средней степени тяжести.

— За последние сутки в инфекционный стационар, временно развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с симптомами ОКИ госпитализировано 42 ребенка. Из них 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо школьники и двое детей, не посещающие детский сад, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Минздрава Дагестана.

У всех детей одинаковые симптомы, вызванные, вероятно, одинаковыми причинами. На данный момент источник инфекции неизвестен.

— Расследованием причин неожиданной вспышки кишечной инфекции занимаются специалисты Роспотребнадзора, — отметили в Минздраве.

Опасность может грозить и другим детям. Чтобы предотвратить распространение инфекции, во все образовательные учреждения ставшие очагами инфекции направлены врачи. Всех детей возьмут на семидневное медицинское наблюдение.

Как стало известно «КП - Северный Кавказ», большинство детей получили отравление в 35, 63 и 88-м детских садах Махачкалы.

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