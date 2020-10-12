"Давал квартиру за пятого ребенка": на Кавказе от коронавируса умер известный олигарх

Вараздат Исраелян. Фото: мэрия Пятигорска

На Ставрополье скончался известный бизнесмен Вараздат Исраелян. Причиной смерти стал коронавирус, рассказали "КП" в пресс-службе администрации Пятигорска.

Исраелян был генеральным директором компании «КавказТорг» и учредителем «ОптТорг", суммарные активы которых, согласно данным бухгалтерской отчетности за 2019 год, превышают четыре миллиарда рублей. В одном из интервью мужчина признался, что пытается поднять рождаемость в своих фирмах.

- Повышение рождаемости - это мое хобби, - говорил он журналу "Pro край". - Меня всегда беспокоило, что в России такой низкий уровень рождаемости. И вот я как-то подумал: "А что может наша компания сделать для того, чтобы поднять рождаемости хотя бы в рамках нашего предприятия? И решили стимулировать ее доступными способами. За каждого четвертого ребенка в семье мы дарили машину, за пятого - двухкомнатную квартиру.

Кроме того, олигарх говорил, что хочет построить в Пятигорске "детский сад европейского уровня". И что даже обсуждал это с мэрией города-курорта.

- Вараздат Владимирович всегда оставался искренним, простым и добрым человеком. Заботился о своем коллективе, искренне любил родной город и край. И был уверен, что покорять вершины всегда легче в команде единомышленников. Глава Пятигорска и коллектив администрации города выражают глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам ушедшего из жизни человека, - сообщили в мэрии.

Вараздат Исраелян на награждении. Фото: СКР по СК

За четыре дня до смерти бизнесмена стало известно, что Следственный комитет по Ставрополью наградил его благодарственным письмом. Исраелян помог в расследовании дела, в котором пострадал ребенок. Предприниматель сам сообщил, что камеры наружного наблюдения зафиксировали момент преступления, и предоставил записи. Благодаря им следователи быстро вычислили подозреваемого.