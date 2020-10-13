Певица Лобода пожертвовала смертельно больной девочке часы

Светлана Лобода решила поддержать семью из Осетии Фото: Олег ЗОЛОТО

В Северной Осетии живет семья Бадоевых, чья дочь больна смертельным заболеванием «спинально-мышечная атрофия». На лечение годовалой Зарины собирают 2,5 млн долларов. Именно столько стоит самый дорогой в мире укол препаратом «ZOLGENSMA». Отчет времени на спасение измеряется часами, потому что генную терапию от СМА 1 типа проводят деткам только младше двух лет. На сегодня родители Зарины нашли половину суммы — это 72,5 млн рублей. Но сбор в последнее время заметно замедлился, о чем с большим сожалением писали близкие.

На клик о помощи в итоге отозвалась певица Светлана Лобода, подарившая девочке часы со своим изображением и автографом:

- Надеюсь, эти часы найдут своего покупателя. И этот человек вместе со мной поучаствует в помощи маленькому прекрасному ребенку, - сказала Лобода.

Фото: www.instagram.com/save_zarina_badoeva/

Напомним, что возможность отыскать космическую сумму — реальная. В этом году сразу двум деткам с Северного Кавказа спасительный укол уже сделали! Первыми благодаря помощи знаменитостей и неравнодушных простых людей $2 500 000 собрали родители двухлетнего Илюши Рожковского со Ставрополья, а потом — Арнеллы Персаевой из Владикавказа.

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