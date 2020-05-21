2020-05-21T14:09:58+03:00
Общество

Девочке из Северной Осетии сделают самый дорогой в мире укол

На Северном Кавказе собрали еще $2 500 000 больному СМА ребенку
Евгения СОКОРЕВА
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Детям помогали всей странойДетям помогали всей страной
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Закрыт неподъемный сбор $2 500 000 на лечение девочки из Владикавказа (Северная Осетия). Недостающие 55 млн рублей пожертвовали два мецената — красноярский бизнесмен и глава футбольного клуба «Алания» Владимир Гуриев и известный в республике предприниматель Тамерлан Дзгоев.

- Пока нет слов, чтобы выразить все чувства! Арнелла будет танцевать! – радуется мама смертельно больной девочки Диана Басиева.

Арнелла получит шанс научиться ходить

Арнелла получит шанс научиться ходить

У ее дочери Арнеллы Персаевой спинально-мышечная атрофия, с которой дети редко живут дольше пары лет. Заболевание — генетическое, считавшееся до 2019 года неизлечимым. Спасительную вакцину изобрели в США. Это генная терапия препаратом «Zolgensma». Всего один укол обеспечивает беспрецедентные показатели выживаемости. Вместе с реабилитацией в клинике он стоит 2,5 млн долларов.

Совсем недавно наши врачи научились у заокеанских коллег проводить лечение самостоятельно. Генную терапию российские дети могут получить в Национальном Медицинском Исследовательском Центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге.

Мальчику помогли найти деньги на лечение от СМА месяц назад

Мальчику помогли найти деньги на лечение от СМА месяц назад

Как это сделает двухлетний Илюша Рожковский из соседнего Ставропольского края. Как и девочке из Владикавказа, космическую сумму на укол семья мальчика собирала с помощью знаменитостей, меценатов и спортсменов. Таким образом, сразу двое детей с СМА с Северного Кавказа получат самую дорогую в мире терапию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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