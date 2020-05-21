Девочке из Северной Осетии сделают самый дорогой в мире укол

Закрыт неподъемный сбор $2 500 000 на лечение девочки из Владикавказа (Северная Осетия). Недостающие 55 млн рублей пожертвовали два мецената — красноярский бизнесмен и глава футбольного клуба «Алания» Владимир Гуриев и известный в республике предприниматель Тамерлан Дзгоев.

- Пока нет слов, чтобы выразить все чувства! Арнелла будет танцевать! – радуется мама смертельно больной девочки Диана Басиева.

Арнелла получит шанс научиться ходить

У ее дочери Арнеллы Персаевой спинально-мышечная атрофия, с которой дети редко живут дольше пары лет. Заболевание — генетическое, считавшееся до 2019 года неизлечимым. Спасительную вакцину изобрели в США. Это генная терапия препаратом «Zolgensma». Всего один укол обеспечивает беспрецедентные показатели выживаемости. Вместе с реабилитацией в клинике он стоит 2,5 млн долларов.

Совсем недавно наши врачи научились у заокеанских коллег проводить лечение самостоятельно. Генную терапию российские дети могут получить в Национальном Медицинском Исследовательском Центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге.

Мальчику помогли найти деньги на лечение от СМА месяц назад

Как это сделает двухлетний Илюша Рожковский из соседнего Ставропольского края. Как и девочке из Владикавказа, космическую сумму на укол семья мальчика собирала с помощью знаменитостей, меценатов и спортсменов. Таким образом, сразу двое детей с СМА с Северного Кавказа получат самую дорогую в мире терапию.

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