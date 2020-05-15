Футболисты Бразилии и Африки присоединились к сбору денег для умирающей девочки из Осетии

Арнелла Персаева родилась во Владикавказе (Северная Осетия). До 9 месяцев развивалась наравне со сверстниками, пока родители не заметили — дочь перестала вставать и сидеть стала неуверенно. Врачи успокаивали: «Все дети развиваются по-разному». Ошибка украла у семьи драгоценное время. Только в возрасте 1,5 лет девочке поставили диагноз «СМА». И не в родной республике, а в Перинатальном центре имени Семашко в Симферополе (Крым). Спинальная мышечная атрофия — наследственное нервно-мышечное заболевание. У больных им деток постепенно отказывают ноги, межрёберные мышцы, «спинной корсет» — позвоночник — просто складывается, органы смещаются. Ребенок умирает от удушения или остановки сердца.

Но есть спасение — самый дорогой в мире укол препаратом «Zolgensma». Вместе с реабилитацией генная терапия в США стоит 2,5 млн долларов (!). К счастью, лечение теперь можно получить в Национальном Медицинском Исследовательском Центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Как это сделает ставропольский мальчик Илюша Рожковский, которому космическую сумму помогли собрать российские спортсмены и звезды шоубизнеса.

arnella_persik Страница Арнеллы Персаевой

Семья Арнеллы тоже нашла свыше 100 млн рублей из необходимых 160 млн. «КП-Северный Кавказ» писала, что по 1 млн прислали футболист Александр Кокорин и репер Matrang, еще 5 млн – футбольный агент Агузаров Алан и спортсмен Марат Арчегов, реперы Азамат Кудзаев (Miyagi) и Сослан Бурнацев (Andy Panda) пожертвовали все деньги с тура по городам Европы, огромную сумму в размере 23 млн рублей собрал Егор Крид с фанатами всего за одни сутки.

А накануне 2,4 млн рублей семье отправили капитан московского «Спартака» Джордж Джикия и его команда и еще 1 млн – ФК «Алания». Девочку поддержали Владимир Познер, Филипп Киркоров, Иван Ургант.

И стало известно, что к «марафону добра» подключились звезды мирового футбола, к которым за помощью обратился бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов. Про Арнеллу своим фанатам рассказали у себя в Instagram лучший бомбардир в истории сборной Камеруна Самюэль Это’о и бразильский футболист из списка «ФИФА 100» Роберто Карлос.

На фото: Роберто Карлос и Самюэль Это’оФото: СОЦСЕТИ

Напомним, что у Арнеллы всего 2 недели на поиск недостающих миллионов. Потом ей исполнится 2 годика, а в этом возрасте спасительный укол уже не делают.

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