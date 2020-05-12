За сутки Егор Крид собрал 23 млн рублей на лечение смертельно больной девочки
Певец Егор Крид всего за сутки собрал 23 млн рублей на лечение маленькой девочки из Северной Осетии с редким генетическом заболеванием «спинально-мышечная атрофия». До прошлого года СМА считалось неизлечимым. Но сегодня есть спасение, которое стоит баснословные деньги. До 30 мая семья Арнеллы Персаевой должна собрать 160 млн рублей на генную терапию препаратом «Zolgensma».
Здесь девчушка еще совсем крошка.
До помощи Крида оставалось найти 88,3 недостающих миллионов. Теперь сумма значительно уменьшилась:
Stories Егора КридаФото: СОЦСЕТИ
А началось все с одного поста в Instagram:
После чего историей срочного сбора денег поделился и Филипп Киркоров:
Король российской поп-сцены призвал помочь смертельно больному ребенкуФото: СОЦСЕТИ
Первыми же на беду маленькой Арнеллы откликнулись земляки. Депутат Алагирского района Феликс Цогоев продал свою машину и отдал семье все вырученные деньги. Откликнулся личный состав республиканского МВД: министр внутренних дел генерал-лейтенант Михаил Скоков вместе с подполковником Тотразом Бетрозовым устроили свой благотворительный сбор.
Рэперы Азамат Кудзаев (Miyagi) и Сослан Бурнацев (Andy Panda) отправились в благотворительный концертный тур по городам Европы «Arnella’s Tour» – все заработанное перевели семье.
Благотворительный тур имени больной девочки из Владикавказа.
Потом историю Арнеллы узнал футболист Александр Кокорин. Он рассказал ее всем своим подписчикам и сам перевел 1 млн рублей. А 8 мая на счет родителей девочки поступили еще 5 млн от неизвестного благотворителя. Позже выяснилось, что деньги выслали футбольный агент Агузаров Алан и спортсмен Марат Арчегов.
У семьи Персаевых мало времени на поиск денег, потому что скоро Арнелле исполнится 2 года. А детям старше этого возраста генную терапию уже не оказывают.
СПРАВКА
Спинально-мышечная атрофия — это генетическая болезнь, которая постепенно разрушает мышцы, не оставляя никаких шансов на выживание. У деток сначала отказывают мышцы ног, потом ребенок перестает держать голову, сидеть, дышать.
ЧИТАТЕЛЬ, ПОМОГИ!
Не оставайтесь безучастными и вы.
Реквизиты для помощи:
Карта Сбербанк
5469 6000 3547 6555
Карта РНКБ
2200 0201 0725 4114
Валютный счет
4081 7810 7603 4048 6030
КСТАТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU