Миллион от Кокорина и сбор денег генералом МВД: как тяжелобольной девочке ищут космическую сумму на лечение

Оскандалившийся футболист Александр Кокорин пообещал перевести 1 млн рублей на лечение тяжелобольной девочке с диагнозом «СМА» из Владикавказа (Северная Осетия).

- По детству свела меня судьба с Осетией, многие друзья от туда. Я не могу пройти мимо. Я связался с банками, переведу миллион в помощь Арнеллы, - заявил Кокорин в разговоре со спортивным блогером и футболистом Евгением Савиным, который тоже перечислил 500 тысяч на лечение крохи.

Кокорин пообещал 1 млн на лечение осетинской девочки.

Про Арнеллу Персаеву «Комсомолка» впервые рассказала 4 месяца назад. Спинально-мышечная атрофия до прошлого года считалась неизлечимой, но сегодня есть спасение – самый дорогой в мире укол препаратом «Zolgensma» за 160 млн рублей. Фонды не берутся собирать космическую сумму на генную терапию, не зарегистрированную в России. Дети с СМА редко доживают до 3 и больше лет. Болезнь – наследственная, вызывает атрофию мышц ног, шеи, нарушаются произвольные движения – глотание, дыхание.

Малышке через месяц стукнет два – именно до того времени надо собрать деньги на укол. Детям старше 2 лет «Zolgensma» не вводят. Семья Персаевых уже собрала больше 70 млн рублей. На поиск недостающих 92 млн – осталось 25 дней.

Здесь девчушка еще совсем крошка.

Деньги для девочки собирают всей маленькой республикой. Депутат Алагирского района Феликс Цогоев продал свою машину – вырученные деньги отослал Арнелле.

Откликнулся личный состав республиканского МВД. Министр внутренних дел Северной Осетии генерал-лейтенант Михаил Скоков вместе с подполковником Тотразом Бетрозовым провели сбор денег на лечение.

Помощь МВД Северной Осетии

Рэперы Азамат Кудзаев (Miyagi) и Сослан Бурнацев (Andy Panda) устроили благотворительный концертный тур по городам Европы «Arnella’s Tour», все деньги от которого перевели семье.

Miyagi & Andy Panda также помогают маленькой Арнелле.

Жаль, тур не успел завершиться. Мир охватила пандемия. Показываем видео с одного из таких выступлений, посвященных тяжелобольной девочке:

Благотворительный тур имени больной девочки из Владикавказа.

Кстати, в прошлом месяце 2,5 млн долларов собрали больному СМА мальчику со Ставрополья. Как это было, читайте в материале «КП-Северный Кавказ».

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