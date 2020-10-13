Глава Ставрополья пригрозил жестко наказывать за провокации в крае на фоне событий в Нагорном Карабахе

Поджигателя уже задержали

В известном в России курортном городе Пятигорск сожгли автомобиль одного из членов азербайджанской общины на Кавказских Минеральных Водах. Губернатор Ставропольского края заявил, что преступника нашли — в момент совершения поджога тот был пьян. И предупредил жителей региона о наказании за развязывание конфликта в связи с событиями в Нагорном Карабахе. Владимир Владимиров подчеркнул, что на фото с места ЧП — «результат криминального инцидента», а поджигатель «за свой поступок ответит по закону».

Губернатор на своей странице в соцсети обратился к жителям Ставрополья после происшествия в Пятигорске

- Мы все встревожены событиями, которые сейчас происходят в Закавказье, на территории Нагорного Карабаха. Это трагедия. И, к сожалению, она уносит жизни людей, - уверен Владимиров. - Но мы живём в мирной стране, в мирном крае. И не позволим, чтобы эхо далёких конфликтов звучало на Ставрополье!

Владимир Владимиров предостерегает жителей даже от попыток использовать подобные происшествия для провокаций.

- Все такие поползновения будут пресекаться жёстко, - пообещал губернатор.