Пожар в офисном здании в Нальчике 14 октября 2020: горят две тысячи «квадратов»

Стоп-кадр из видео в соцсетях

Пожар в офисном здании в Нальчике 14 октября 2020: загорелся новый четырехэтажный офис на улице Кабардинская. Очевидцы сняли происшествие на видео.

Здание только строится и находится в муниципальной собственности города, за исключением мансарды — она принадлежит «частнику». Огонь распространился по крыше, предварительно, по неосторожности рабочих.

Фото: ГУ МЧС по КБР

В пресс-службе ГУ МЧС Кабардино-Балкарии «КП-Северный Кавказ» подтвердили, что горит только последний этаж. Площадь пожара, говорят спасатели, превышает 2,5 тысячи квадратных метров!

- Пожар локализован на площади 2800 метров, - сообщает начальник ГУ МЧС РОССИИ по КБР Михаил Надежин последнюю информацию с места ЧП. - Общая группировка на месте пожара составляет 107 человек, 23 единицы техники, в том числе от МЧС 80 человек и 14 единиц.

Информация о пострадавших уточняется.