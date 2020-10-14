Замминистра здравоохранения Ставрополья встретилась с протестующими медиками в Пятигорске

Фото: voroshilov_dm

Замминистра здравоохранения Ставрополья Елена Кузьмина встретилась с протестующими медиками в Пятигорске. Напомним, новость том, что единственный роддом курорта переоборудовали в госпиталь для больных COVID-19, порадовал не всех.

На днях сотрудники медучреждения в видеообращении пожаловались на то, что их заставляют трудиться на неподготовленных рабочих местах.

— До сотрудников роддома не была доведена информация о его переводе в COVID-госпиталь. Они вынуждены работать без допсоглашения к трудовому договору. Вынуждают работать на неподготовленных рабочих местах, а если они не согласны, то значит - увольняйтесь, — зачитала обращение коллектива председатель профсоюзного комитета медучреждения.

Медработники просили разобраться в ситуации и оставить работать основой корпус как роддом.

На встрече с ними 14 октября Елена Кузьмина рассказала, что пятигорский роддом планировали к перепрофилированию еще с марта 2020 года. Само медучреждение рассчитано на 190 коек.

— Все эти месяца эпидситуация позволяла нам задействовать только один корпус медучреждения для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией именно роженицам и родильницам. Сегодня эпидситуация диктует свои условия для развертывания дополнительных коек. Мы решили использовать учреждение, в котором имеется 102 кислородные точки, потому что они необходимы нашим пациентам с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

По словам Кузьминой, все врачи медучреждения с пониманием отнеслись к этому решению:

- Все врачи учреждения проходили краткосрочные курсы по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе с использованием искусственной вентиляции легких для оказания им помощи. Сейчас эти врачи оказывают помощь пациентам общего профиля с коронавирусом, а также помогают роженицам и родильницам.

Что касается тех медиков, которые не согласны с переменами, то замминистра здравоохранения Ставрополья ответила, что к ним относятся средний и младший персонал:

- Непонимание на сегодняшний день имеется в большей степени со стороны среднего и младшего персонала. Мы приехали в Пятигорск, чтобы разъяснить ситуацию на месте.

Также Кузьмина сообщила, что все сотрудники этого медучреждения также получат все необходимые выплаты по работе с пациентами, зараженными коронавирусом.

Один из главных вопросов, который сегодня волнует ставропольцев: «справятся ли родительные дома КМВ с нагрузкой?»

- Сейчас отработана маршрутизация пациентов, непосредственно Пятигорска, а также прикрепленных к нему территорий для отправления женщин в роддома Кисловодска и минеральных Вод. Ориентировочно через две недели завершится капремонт родительного дома в Ессентуках. На сегодня качество и доступность оказания медпомощи по профилю «акушерство и гинекологии» не пострадало, - подытожила Елена Кузьмина.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов встретился с сотрудниками пятигорского родильного дома, выслушал все проблемы, с которыми им пришлось столкнуться в сложившейся ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пятигорске медики роддома заявили о нехватке спальных мест для круглосуточной работы

Также сотрудники роддома рассказали, что у них отсутствуют дополнительные соглашения к трудовому договору (подробнее)