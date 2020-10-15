«Вторая Водянова»: девочка со Ставрополья попала на старейший конкурс красоты

Юная красавица учится на журналиста

С раннего детства Настя знает как вести себя перед камерой — в детсаду увлекалась не только танцами, рисованием, вокалом, но еще и модельным ремеслом. Впервые прелесть голубоглазой второклашки всерьез оценили жюри детского конкурса «Красавица Кавказа». Настя вспоминает, что от досады тогда еле сдержала слезы на сцене, видя, как другим корону вручают, а ей — нет, хотя повода расстраиваться не было. «Старалась улыбаться — ведь нам запрещали плакать, не понимала еще, что чем выше титул, тем позже объявляют».

Курносой девочке с большими глазами и пленительной линией улыбки давно пророчат успех в индустрии красоты, но родители рассуждают — «учеба превыше всего».

- Я выросла на Кавказе, понятно, какие принципы в семье. Папа через раз одобрял модельные занятия. Но я никогда за рамки не выходила, веду себя достойно, я абсолютно чиста в этом отношении.

Естественная красота девушки особенно бросается в глаза сегодня

Самая серьезная победа для 18-летней красотки приключилась в прошлом году в Москве. «Провинциалка», поступившая в МГИК на факультет «журналистика» из небольшого городка Минеральные Воды, обошла всех соперниц не только из столицы, но и других городов России.

Заполучив корону «Юной Мисс-Москва», Настя автоматически попала в список участниц Национального фестиваля красоты и таланта «Краса России — 2020». Это старейший конкурс красоты в России, в котором мечтают участвовать миллионы. Сегодня Анастасия Альмяшева — в Сочи, вместе с другими участницами со всех уголков страны готовится к состязанию. Конкурс пройдет в три этапа: «Талант», «Национальный костюм», «Интеллектуальный тур».

И хотя Настя учится в Москве, будет представлять родной Ставропольский край. Признается «Комсомолке», что волнение присутствует, но поддержка близких выручает. Кстати, своей красотой девушка обязана маме — сходство невозможно проглядеть:

Настя с мамой

- Секретов красоты у меня нет. Повезло с генетикой, - смеется Альмяшева. И мама — косметолог, подсказывает как ухаживать за лицом. К полноте я не склонна, но и не фанатка еды. Спорт тоже не люблю — я не стрессоустойчивая, быстро надоедает.

Что интересно, по признанию героини красота мало того, что не выручает, но мешает. Да-да! Настя рассказывает, что за «милым личиком» люди часто не желают видеть настоящую ее — веселую, общительную и далеко не глупую девчонку.

- Красота только разочаровывает! Мне пишут: «Я влюбился в твои глаза, твою душу». Я не считаю себя красавицей, очень самокритично себя оцениваю. Миловидная — да, располагаю к себе — наверное. Но хочется, чтобы люди смотрели глубже. Я счастлива, что у меня много друзей — и дело совсем не во внешности, - отметила девушка.

Пока история девочки из небольшого городка на Ставрополье чем-то напоминает судьбу известной модели Натальи Водяновой. Как «провинциалка» из Горького (сегодня Нижний Новгород), Наталья сумела покорить отечественный подиум, а потом вышла и на мировой.